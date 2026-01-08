Ex-Schiedsrichter David Coote wurde wegen der Erstellung eines kinderpornografischen Videos verurteilt.

Der ehemalige Premier-League-Schiedsrichter David Coote ist aufgrund der Erstellung eines kinderpornografischen Videos zu einer neunmonatigen Haftstrafe verurteilt worden.

Das entschied der Nottingham Crown Court am Donnerstag. Das Urteil ist zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Der 43-jährige Coote, der 112 Spiele in Englands höchster Spielklasse geleitet hat, hatte sich zuvor schuldig bekannt.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe ein zwei Minuten und elf Sekunden langes Video auf dem Laptop des Referees mit kinderpornografischem Inhalt gefunden.

Richterin Nirmal Shant verschonte Coote vor einer sofortigen Gefängnisstrafe und sagte zu ihm: "Sie haben einen spektakulären Absturz erlebt." Coote sei "ein einsamer Mann", sagte Shant weiter: "Sie hatten eine Beziehung, die kurz zuvor zerbrochen war. Sie hatten psychische Probleme und konsumierten Kokain."