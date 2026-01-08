- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Premier League: Ex-Schiedsrichter David Coote wegen Kinderpornografie verurteilt

  • Aktualisiert: 08.01.2026
  • 14:36 Uhr
  • SID

Ex-Schiedsrichter David Coote wurde wegen der Erstellung eines kinderpornografischen Videos verurteilt.

Der ehemalige Premier-League-Schiedsrichter David Coote ist aufgrund der Erstellung eines kinderpornografischen Videos zu einer neunmonatigen Haftstrafe verurteilt worden.

Das entschied der Nottingham Crown Court am Donnerstag. Das Urteil ist zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Der 43-jährige Coote, der 112 Spiele in Englands höchster Spielklasse geleitet hat, hatte sich zuvor schuldig bekannt.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe ein zwei Minuten und elf Sekunden langes Video auf dem Laptop des Referees mit kinderpornografischem Inhalt gefunden.

Richterin Nirmal Shant verschonte Coote vor einer sofortigen Gefängnisstrafe und sagte zu ihm: "Sie haben einen spektakulären Absturz erlebt." Coote sei "ein einsamer Mann", sagte Shant weiter: "Sie hatten eine Beziehung, die kurz zuvor zerbrochen war. Sie hatten psychische Probleme und konsumierten Kokain."

- Anzeige -
- Anzeige -

David Coote: Wie der Skandal ans Licht kamen

Das Video war nach einer separaten Untersuchung wegen abfälliger Kommentare gefunden worden, die Coote im Jahr 2020 über den früheren Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool getätigt hatte. Die elektronischen Geräte des früheren Schiedsrichters waren im Februar letzten Jahres beschlagnahmt worden.

Coote war bereits im Dezember 2024 von seinen Aufgaben als Schiedsrichter entbunden worden. Von der UEFA wurde Coote bis Juni dieses Jahres gesperrt, nachdem ihn ein Video zeigte, in dem er während der Europameisterschaft in Deutschland ein weißes Pulver von einer Banknote schnupfte.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Cucurella
News

Chelsea verliert nach Rot für Cucurella - United nur remis

  • 07.01.2026
  • 23:41 Uhr
imago images 1070831219
News

ManCity macht wohl 75-Millionen-Deal fix

  • 07.01.2026
  • 12:29 Uhr
Teuer: Stürmer Antoine Semenyo im AFC-Dress
News

Mega-Ablöse: Semenyo-Transfer zu ManCity vor Abschluss

  • 06.01.2026
  • 23:18 Uhr
Hat zu kämpfen: Florian Wirtz
News

Wegen Wirtz-Tor: Fulham ruft Schiri-Vereinigung an

  • 06.01.2026
  • 23:07 Uhr
imago images 1070974786
News

Chelseas Trainer-Transfer entfacht Fan-Wut

  • 06.01.2026
  • 18:01 Uhr
NEWS: Coach de Strasbourg, Liam Rosenior, a annoncÃ le 6 janvier 2026 qu il Ã tait parvenu Ã un accord verbal pour rejoindre Chelsea. Manager Racing Strasbourg Liam Rosenior ENG assiste Ã une confÃ...
News

FC Chelsea: Rosenior wird neuer Trainer - Vertrag bis in 30er

  • 06.01.2026
  • 10:03 Uhr
Ruben Amorim
News

Manchester United trennt sich von Trainer Amorim

  • 05.01.2026
  • 13:48 Uhr
Football - FA Premier League - Fulham FC v Liverpool FC LONDON, ENGLAND - Sunday, January 4, 2026: Liverpool s Florian Wirtz reacts to his attempt on goal flagged offside which was later ruled as a...
News

Verwirrung um Wirtz-Tor: "Sicher, dass es Abseits war"

  • 05.01.2026
  • 09:27 Uhr
Jubel: Enzo Fernández sichert Chelsea einen Punkt
News

Chelsea schockt ManCity spät

  • 04.01.2026
  • 20:40 Uhr
Florian Wirtz lässt Bernd Leno keine Chance
News

Last-Minute-Drama: Wirtz trifft für Liverpool

  • 04.01.2026
  • 18:46 Uhr