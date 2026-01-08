Fußball
Premier League: Ex-Schiedsrichter David Coote wegen Kinderpornografie verurteilt
- Aktualisiert: 08.01.2026
- 14:36 Uhr
- SID
Ex-Schiedsrichter David Coote wurde wegen der Erstellung eines kinderpornografischen Videos verurteilt.
Der ehemalige Premier-League-Schiedsrichter David Coote ist aufgrund der Erstellung eines kinderpornografischen Videos zu einer neunmonatigen Haftstrafe verurteilt worden.
Das entschied der Nottingham Crown Court am Donnerstag. Das Urteil ist zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Der 43-jährige Coote, der 112 Spiele in Englands höchster Spielklasse geleitet hat, hatte sich zuvor schuldig bekannt.
Die Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe ein zwei Minuten und elf Sekunden langes Video auf dem Laptop des Referees mit kinderpornografischem Inhalt gefunden.
Richterin Nirmal Shant verschonte Coote vor einer sofortigen Gefängnisstrafe und sagte zu ihm: "Sie haben einen spektakulären Absturz erlebt." Coote sei "ein einsamer Mann", sagte Shant weiter: "Sie hatten eine Beziehung, die kurz zuvor zerbrochen war. Sie hatten psychische Probleme und konsumierten Kokain."
David Coote: Wie der Skandal ans Licht kamen
Das Video war nach einer separaten Untersuchung wegen abfälliger Kommentare gefunden worden, die Coote im Jahr 2020 über den früheren Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool getätigt hatte. Die elektronischen Geräte des früheren Schiedsrichters waren im Februar letzten Jahres beschlagnahmt worden.
Coote war bereits im Dezember 2024 von seinen Aufgaben als Schiedsrichter entbunden worden. Von der UEFA wurde Coote bis Juni dieses Jahres gesperrt, nachdem ihn ein Video zeigte, in dem er während der Europameisterschaft in Deutschland ein weißes Pulver von einer Banknote schnupfte.