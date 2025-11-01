Fünfter Sieg in Folge: FC Arsenal marschiert weiter

Der FC Arsenal hat mit dem fünften Sieg in Folge die Tabellenführung in der englischen Premier League behauptet.

Am späten Samstagnachmittag gewann der FC Arsenal mit 2:0 (2:0) beim FC Burnley und bauten ihren Vorsprung auf den ersten Verfolger AFC Bournemouth auf vorübergehend sieben Punkte aus.

Victor Gyökeres (14.) und Declan Rice (35.) sorgten mit ihren Treffern für den achten Sieg im zehnten Ligaspiel der Gunners, die weiterhin auf den verletzten Kai Havertz verzichten müssen.

Brighton & Hove Albion bleibt nach einem 3:0 (1:0) über Leeds United derweil in Reichweite der internationalen Plätze.