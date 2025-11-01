Anzeige
Premier League

Fünfter Sieg in Folge: FC Arsenal marschiert weiter

  • Aktualisiert: 01.11.2025
  • 18:22 Uhr
  • SID

Der FC Arsenal hat mit dem fünften Sieg in Folge die Tabellenführung in der englischen Premier League behauptet.

Am späten Samstagnachmittag gewann der FC Arsenal mit 2:0 (2:0) beim FC Burnley und bauten ihren Vorsprung auf den ersten Verfolger AFC Bournemouth auf vorübergehend sieben Punkte aus.

Victor Gyökeres (14.) und Declan Rice (35.) sorgten mit ihren Treffern für den achten Sieg im zehnten Ligaspiel der Gunners, die weiterhin auf den verletzten Kai Havertz verzichten müssen.

Brighton & Hove Albion bleibt nach einem 3:0 (1:0) über Leeds United derweil in Reichweite der internationalen Plätze.

Anzeige
Anzeige

Hürzeler siegt im deutschen Managerduell gegen Farke

Im Duell der deutschen Teammanager Fabian Hürzeler, der Brighton trainiert, und Daniel Farke, der vor zwei Jahren Leeds übernahm, sorgten die Treffer von Danny Welbeck (11.) und Diego Gomez (64., 70.) für klare Verhältnisse.

Anzeige
Anzeige

1. FC Kaiserslautern - Lieberknecht nach VAR entsetzt: "Noch nie erlebt"

Einen Dämpfer musste Manchester United hinnehmen, das gegen Brighton am vorigen Wochenende noch 4:2 gesiegt hatte. Beim Tabellen-18. Nottingham Forest reichte es nur zu einem 2:2 (1:0), wobei der späte Treffer durch Amad (81.) zumindest noch einen Punktgewinn sicherte.

Nationalspieler Kevin Schade verlor mit dem FC Brentford mit 0:2 (0:1) bei Crystal Palace und steht mit dem Team weiter im unteren Tabellenmittelfeld.

News und Videos zur Premier League
imago images 1068246611
News

Nicht nur Wirtz: Wo liegen die Probleme des "Reds"?

  • 01.11.2025
  • 12:28 Uhr
2244039424
News

Kommentar: Woltemade liefert Leistungsexplosion mit Ansage

  • 30.10.2025
  • 14:44 Uhr
The Premiere League emblem as seen on an umbrella. Liverpool v Manchester United, ManU Premier League, Football, Anfield, Liverpool, UK - 19 Oct 2025Liverpool Anfield United Kingdom EDITORIAL USE O...
News

Revolution rund um den legendären Boxing Day?

  • 28.10.2025
  • 13:34 Uhr
Jadon Sancho
News

Neuer Karriere-Tiefpunkt für Jadon Sancho

  • 27.10.2025
  • 20:03 Uhr
Brentford v Liverpool 25 October 2025 Brentford - Premier League Football - Brentford FC v Liverpool FC - Virgil van Dijk of Liverpool heads the ball away from a long throw as Liverpool goalkeeper ...
News

Krise in Liverpool! Nächste Pleite gegen Brentford

  • 25.10.2025
  • 23:09 Uhr
Florian Wirtz (Liverpool)
News

Wirtz-Watch: Kein Platz, kaum Wirkung bei Liverpool

  • 21.10.2025
  • 09:40 Uhr
Ist seinen Job los: Ange Postecoglou
News

Nottingham: Postecoglou nach 39 Tagen gefeuert

  • 18.10.2025
  • 20:53 Uhr
imago images 1067422421
News

Marktwert-Update: Woltemade mit Rekord-Plus - Wirtz fällt ab

  • 17.10.2025
  • 15:30 Uhr
Coote 2024 beim Spiel Liverpool gegen Aston Villa
News

Schwere Anklage: Englischer Skandal-Schiri bekennt sich schuldig

  • 14.10.2025
  • 15:24 Uhr
Arsenal v West Ham United - Premier League
News

Legendäre Alternative: Muss Arsenal umziehen?

  • 08.10.2025
  • 17:34 Uhr