Nottingham Forest: Trainer Postecoglou nach 39 Tagen gefeuert

Mit nur einem Sieg in elf Pflichtspielen endet die Amtszeit von Trainer Ange Postecoglou bei Nottingham Forest wenige Wochen nach dessen Verpflichtung. Die Entlassung folgte unmittelbar auf die jüngste Heimniederlage gegen den FC Chelsea.

Nach zehn Spielen ohne Sieg ist für Trainer Ange Postecoglou bei Nottingham Forest schon wieder Feierabend. Der Premier League-Club trennte sich nur 39 Tage nach der Unterschrift vom 60-jährigen Australier.

Die Entscheidung fiel unmittelbar nach der 0:3-Heimpleite gegen den FC Chelsea am 8. Spieltag.

"Der Nottingham Forest Football Club bestätigt, dass Ange Postecoglou nach einer Reihe enttäuschender Ergebnisse und Leistungen mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden wurde. Der Verein wird zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben", so das knappe Statement des Klubs wenige Minuten nach dem Abpfiff.