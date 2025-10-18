Anzeige
Premier League

Nottingham Forest: Trainer Postecoglou nach 39 Tagen gefeuert

  • Veröffentlicht: 18.10.2025
  • 20:53 Uhr
  • ran.de

Mit nur einem Sieg in elf Pflichtspielen endet die Amtszeit von Trainer Ange Postecoglou bei Nottingham Forest wenige Wochen nach dessen Verpflichtung. Die Entlassung folgte unmittelbar auf die jüngste Heimniederlage gegen den FC Chelsea.

Nach zehn Spielen ohne Sieg ist für Trainer Ange Postecoglou bei Nottingham Forest schon wieder Feierabend. Der Premier League-Club trennte sich nur 39 Tage nach der Unterschrift vom 60-jährigen Australier.

Die Entscheidung fiel unmittelbar nach der 0:3-Heimpleite gegen den FC Chelsea am 8. Spieltag.

"Der Nottingham Forest Football Club bestätigt, dass Ange Postecoglou nach einer Reihe enttäuschender Ergebnisse und Leistungen mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden wurde. Der Verein wird zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben", so das knappe Statement des Klubs wenige Minuten nach dem Abpfiff.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige
Anzeige

Trotz EL-Titel bei Tottenham entlassen

Postecoglou war im Sommer trotz des Triumphes in der Europa League bei Tottenham Hotspur entlassen worden und hatte kurz darauf die Nachfolge von Nuno Espirito Santo in Nottingham angetreten.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Das Wichtigste zur Premier League in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

Nach nur einem Sieg, zwei Remis und fünf Niederlagen in der Premier League sowie dem Aus im League Cup gegen Swansea City und enttäuschenden Auftritten in der Europa League ist jetzt endgültig Schluss.

Mehr News und Videos
imago images 1067422421
News

Marktwert-Update: Woltemade mit Rekord-Plus - Wirtz fällt ab

  • 17.10.2025
  • 15:30 Uhr
Coote 2024 beim Spiel Liverpool gegen Aston Villa
News

Schwere Anklage: Englischer Skandal-Schiri bekennt sich schuldig

  • 14.10.2025
  • 15:24 Uhr
Arsenal v West Ham United - Premier League
News

Legendäre Alternative: Muss Arsenal umziehen?

  • 08.10.2025
  • 17:34 Uhr
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
News

Brotlose Kunst: Warum Wirtz in Liverpool noch fremdelt

  • 08.10.2025
  • 15:57 Uhr
Premier League Newcastle United v Nottingham Forest Nick Woltemade of Newcastle United celebrates his goal to make it 2-0 during the Premier League match Newcastle United vs Nottingham Forest at St...
News

Woltemade wie Kane? Mitspieler gerät ins Schwärmen

  • 08.10.2025
  • 15:55 Uhr
Florian Wirtz erhält Rückendeckung
News

Nach Liverpool-Fehlstart: Deutsche Legenden verteidigen Wirtz

  • 07.10.2025
  • 00:47 Uhr
Woltemade
News

Newcastle United: Woltemade auf den Spuren von Ikone Shearer

  • 06.10.2025
  • 00:43 Uhr
Nick Woltemade feiert seinen Treffer
News

Sieg gegen Nottingham: Woltemade trifft schon wieder

  • 05.10.2025
  • 17:56 Uhr
Erst nach der Pause im Spiel: Florian Wirtz
News

Ganz bitterer Abend für Wirtz und Liverpool

  • 04.10.2025
  • 22:41 Uhr
Postecoglou
News

Postecoglou droht wohl Blitz-Entlassung

  • 03.10.2025
  • 18:14 Uhr