Für Niclas Füllkrug läuft es bei West Ham United nicht rund, ein Abgang schon im Winter deutet sich an. ran zeigt die Landing Spots des Stürmers. Dieser Wechsel entpuppte sich als teures Missverständnis. Im Sommer 2024 zog es Stürmer Niclas Füllkrug für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu West Ham United. Bei dem Premier-League-Klub brachte es der verletzungsgeplagte Angreifer seitdem in 27 Spielen nur auf fünf Scorerpunkte. In der aktuellen Saison stand er fünfmal in der Startelf, fehlt jedoch seit Anfang Oktober bereits wieder aufgrund eines Muskelbündelrisses. Zwar läuft sein Vertrag in London noch bis 2028, beide Parteien sind aber ganz offensichtlich an einem vorzeitigen Ende interessiert. Der Klub soll bereits eine Wechselfreigabe erteilt haben – und auch Füllkrug will, unter anderem auch mit Blick auf die WM im Sommer 2026, seine Zelte bei West Ham schon im Winter abbrechen. "Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden", sagte Füllkrugs Berater Thorsten Wirth jüngst im "TOMorrow Business Podcast". Auf die Rückfrage, ob er seinen Klienten nun von der Insel wegholen möchte, erklärte er: "Das muss immer im Zusammenspiel mit dem Verein passieren. Aber sagen wir mal so: Das kann, glaube ich, schon Sinn machen, dass man da was verändert."

Wo aber könnte es den Angreifer hinziehen? ran zeigt die Landing Spots von Niclas Füllkrug.

VfL Wolfsburg Der VfL Wolfsburg gilt laut "Sky" als konkretes Transferziel. Die Niedersachsen stehen als 14. aktuell in der Bundesliga nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz. Mit vier Toren in zehn Spielen ist Mohamed Amoura derzeit der beste Torschütze des Klubs. Eine ausbaufähige Quote. Gut für den VfL: Der Klub könnte sich Füllkrug problemlos leisten. Ein wichtiger Faktor, soll West Ham doch einen Verkauf und keine Leihe präferieren. Was ebenfalls für Wolfsburg spricht: Füllkrug baut in seiner Heimatstadt Hannover ein Haus, die Entfernung beträgt weniger als 90 Kilometer. Für weitere Transfers dürfte es aber wichtig sein, dass der sich auf Trainersuche befindliche Klub bald eine Lösung präsentiert.

Eintracht Frankfurt Die Abgänge von Omar Marmoush und Hugo Ekitike haben bei Eintracht Frankfurt durchaus eine Lücke im Sturm hinterlassen. In Bundesliga und internationalem Geschäft würde ein routinierter Stürmer nicht schaden. Zumal Neuzugang Jonathan Burkardt noch nicht ganz an seine Leistungen aus vergangenen Mainzer Zeiten anknüpfen kann. Und der im Januar gekommene Elye Wahi noch immer auf sein erstes Bundesliga-Tor wartet.

1. FSV Mainz 05 Der 1. FSV Mainz 05 gab besagten Burkardt ab – und hat in der laufenden Saison mächtig zu kämpfen. Zwar sieht es in der Conference League ordentlich aus, in der Bundesliga stehen nach zehn Spielen aber nur fünf Punkte und damit ein Abstiegsplatz zu Buche. Zehn Tore in zehn Spielen sind im Kampf um Zähler aber auch nicht wirklich eine Hilfe. Füllkrug könnte dementsprechend sofort eine zentrale Rolle einnehmen.

FC Augsburg Auch der ebenfalls tief im Abstiegskampf steckende FC Augsburg gilt laut "Sky" als Interessent. Für den FCA spricht, dass Füllkrug und Trainer Sandro Wagner ein gutes Verhältnis zueinander haben. In der Saison 2011/12 standen beide gemeinsam für die U23 von Werder Bremen auf dem Platz, kennen sich zudem aus dem Nationalteam, wo Wagner vor seinem Augsburg-Engagement Co-Trainer war. Auch treffsichere Mittelstürmer haben die Fuggerstädter nicht wirklich. Das Problem: Laut "kicker" wäre ein Transfer finanziell nicht realisierbar.

VfB Stuttgart Auch der VfB Stuttgart wird zum Kreis der möglichen neuen Klubs gezählt, könnte einen Strafraumstürmer doch durchaus gebrauchen. Serhou Guirassy ist weg, Ermin Demirovic verletzt und Deniz Undav noch nicht bei 100 Prozent.

AC Mailand Liegt die Zukunft von Füllkrug vielleicht gar nicht in der Bundesliga? Transferexperte Gianluca di Marzio glaubt, dass es den Stürmer in die Serie A ziehen könnte. "Ich weiß, dass er nach Italien kommen wollte. Das war zwei oder drei Jahre lang eines seiner bevorzugten Ziele. Juventus wollte ihn in der Vergangenheit. Ich glaube, dass er dieses Mal wirklich in die Serie A kommen kann", sagte er im Interview mit "wettfreunde.net". Und weiter: "Milan und Juventus haben über Füllkrug nachgedacht, aber sie hatten andere Pläne. Ich weiß nicht, ob Milan im Januar einen weiteren Stürmer will. Sie brauchen einen. AS Roma braucht auch einen weiteren Stürmer." Die AC Mailand wurde auch von Transferexperte Ekrem Konur bereits als mögliches Ziel genannt.

Füllkrug braucht Spielpraxis Klar ist in jedem Fall: Will Füllkrug zur WM – gesetzt den Fall, dass sich das DFB-Team qualifiziert –, braucht er regelmäßige Spielpraxis. Das bestätigte auch der Bundestrainer in der zurückliegenden Woche. "Er hat in den letzten acht, neun Monaten zu wenig gespielt, um den nötigen Rhythmus zu haben. Das spiegelt sich natürlich auch in seiner Quote wider, die nicht gut ist für einen Stürmer", sagte Julian Nagelsmann: "Wir wissen alle, was er kann, und wir wissen, was er reinbringen kann in die Mannschaft, aber es geht eben über den Rhythmus." Bei West Ham dürfte er diesen Rhythmus nicht bekommen.