FC Liverpool und Jürgen Klopp wieder Erster - FC Chelsea gewinnt dramatisches Spektakel

Klopp wird den LFC am Saisonende nach neun Jahren verlassen. Zum Abschied soll der zweite Meistertitel unter dem 56-Jährigen her. Mit Arsenal (68 Punkte) und Triple-Sieger Manchester City (67) hat Liverpool (70) aber zwei große Konkurrenten.

Das 1:0 durch Darwin Nunez (17.) verdankte das Klopp-Team dem gegnerischen Keeper Ivo Grbic. Ein Passversuch des Kroaten wurde an der Strafraumgrenze vom heranstürmenden Angreifer geblockt und trudelte ungehindert über die Torlinie. Der Ausgleich fiel etwas unglücklich durch ein Eigentor von Youngster Conor Bradley (58.). Kurz vor Ende scheiterte Mac Allister (85.) mit einem direkten Freistoß noch an der Latte.

Der FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp haben durch einen mühevollen Sieg am 31. Spieltag der englischen Premier League gegen Schlusslicht Sheffield United die Tabellenspitze vom FC Arsenal zurückerobert.

FC Chelsea mit spätem Doppelschlag

Am späten Abend setzte sich der FC Chelsea in einem spektakulären Match mit 4:3 (2:2) gegen Manchester United durch. Conor Gallagher (4.) und Cole Palmer (19.) brachten die Blues früh in Führung, doch Alejandro Garnacho (34., 67.) und Bruno Fernandes (39.) drehten die Partie mit ihren Treffern zunächst zu Gunsten der Red Devils. Das letzte Wort hatte aber Palmer (90.+10, 90.+11), der die Stamford Bridge mit einem verwandelten Elfmeter und einem abgefälschten Schuss von der Strafraumkante zum Beben brachte.