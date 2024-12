Die Gerüchte rund um Mohamed Salah reißen nicht ab, offenbar ist Paris Saint-Germain nun an dem Ägypter dran. Außerdem deutete der 32-Jährige erneut seinen Liverpool-Abschied an. Ex-Premier-League-Star Gareth Bale vermutet indes, dass Salah nur um einen besseren Vertrag an der Anfield Road pokert.