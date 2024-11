Wie es in dem Artikel von "Footballinsider" weiter heißt, gilt Jose Mourinho als heißer Nachfolgekandidat. Dabei beziehen sie sich auf Aussagen von Mick Brown, der noch bis Sommer als Scout für die "Hammers" arbeitete.

Im Sommer wechselte Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund zu West Ham United. In England erlebte er einen holprigen Start. Bisher stand "Lücke" in drei Ligaspielen lediglich 66 Minuten auf dem Platz. Anschließend bremste ihn eine Achillessehnenverletzung. Auf seinen ersten Treffer im neuen Trikot muss er noch warten.

Das Wichtigste in Kürze

Demnach habe Mourinho starkes Interesse an einer Rückkehr in die Premier League. Aktuell trainiert der Portugiese den türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul. Wie "Caughtoffside" schreibt, wolle Mourinho bei einem möglichen Amtsantritt einige Veränderungen am Kader vornehmen.

Demnach müsse auch Füllkrug nach seinem enttäuschenden Beginn bereits wieder um seinen Platz im Kader bangen.