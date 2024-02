Anzeige

Der 22. Spieltag der Premier League war ein Spektakel. Besonders beim Spiel des FC Liverpool kam es zu einem noch nie dagewesenen Kuriosum. Im Mittelpunkt: Darwin Nunez.

Seitdem Darwin Nunez an der Anfield Road spielt, fiel er vielen Sportfans vor allem in einer Hinsicht auf: seiner Abschlussschwäche. Nun hat diese zu einer Kuriosität im englischen Oberhaus geführt.

Beim 4:1-Sieg gegen den weiterhin strauchelnden FC Chelsea traf der 24-jährige Uruguayer sage und schreibe viermal das Aluminium. Das war zuvor noch keinem Spieler in der Premier League gelungen. Unter anderem setzte der variable Stürmer in der 47. Minute einen Elfmeter an den rechten Außenpfosten.

Ins Gewicht fiel diese Statistik beim ungefährdeten Sieg der Reds jedoch nicht, bei denen Diogo Jota, Youngster Conor Bradley, Dominik Szoboszlai und Luis Diaz trafen. Christopher Nkunku erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für die Londoner, die nun 20 Punkte hinter den Reds den 10. Tabellenplatz belegen.