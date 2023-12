Anzeige

Luton Towns Kapitän Tom Lockyer bricht während des Spiels gegen den AFC Bournemouth auf dem Rasen zusammen. Daraufhin bricht der Schiedsrichter die Partie ab.

Die Premier-League-Partie zwischen dem AFC Bournemouth und Luton Town musste am Samstag abgebrochen werden, nachdem Lutons Kapitän Tom Lockyer auf dem Feld zusammengebrochen war.

In der 60. Minute sackte Lockyer abseits des Spielgeschehens zusammen und blieb regungslos am Boden liegen. Während der 29-Jährige vom medizinischen Personal behandelt wurde, verließen beide Mannschaften den Rasen.

Nach minutenlanger Behandlung wurde Lockyer mit einer Sauerstoffmaske auf einer Trage unter dem Applaus der Fans vom Platz gebracht.

Luton gab in einer Erklärung bekannt, dass Lockyer "ansprechbar" gewesen sei. Allerdings sei immer noch unklar, was genau passiert sei. Schiedsrichter Simon Hooper hatte eine halbe Stunde nach den Vorkommnissen auf dem Platz die Begegnung am Samstag beim Stand von 1:1 endgültig abgebrochen.