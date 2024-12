Manchester City: Untypisches Verhalten! Was ist nur mit Pep Guardiola los?

Bisher drehten sich seine "Niederlagen" darum, ob die Anzahl an gewonnenen Titeln ausreicht, um sein Dasein als einer der besten Trainer der Geschichte zu rechtfertigen. Ob es nicht zu wenig sei, die Champions League mit Manchester City nur einmal in acht Spielzeiten gewonnen zu haben.

Es ist durchaus überraschend, dass Guardiola eine solche Krise erlebt. In seiner gesamten Karriere als Profitrainer hatte er es noch nie mit einer solchen Phase zu tun.

Darunter waren kuriose Partien wie das 3:3 gegen Feyenoord, als die Skyblues eine 3:0-Führung aus der Hand gaben. Oder jüngst das Stadtderby gegen Manchester United, das in den letzten Minuten trotz 1:0-Vorsprung verloren wurde.

Was ist nur los mit Pep Guardiola ? Diese Frage muss man sich derzeit ganz ernsthaft und nicht nur mit Blick auf die sportliche Situation stellen. Nur eines der letzten elf Pflichtspiele konnte Manchester City gewinnen.

Die Krise von Manchester City nagt an Pep Guardiola. Und dessen gesundheitlicher Zustand nimmt besorgniserregende Züge an.

Jetzt aber rutscht er mit seiner Mannschaft in ein Tief, aus dem man sich nur sehr schwer wieder befreien wird können. Es ist eine Situation, in der bei allen tiefe Zweifel entstehen können – und in der vor allem bei Guardiola selbst schon tiefe Zweifel entstanden sind, wie es scheint.

Pep Guardiola: "Das Ende wird kommen"

Und das ist vielleicht die größte Überraschung an dieser Situation. Es ist bemerkenswert, wie unsouverän Guardiola mit dieser Krise umgeht. Ausgerechnet er, der sich 2023 endlich die Krone in Europa aufsetzen konnte, die er so lange gejagt hat.

Schon vor einigen Wochen deutete Guardiola auf einer Pressekonferenz an, dass es normal sei, dass eine Ära mal ihr Ende finden würde. "Das Ende wird kommen", so der Cheftrainer.

Es wäre einfach gewesen, diese kommunikative Welle weiter zu reiten – und auch verständlich. Wer so lange bei einem Klub arbeitet, wird zwangsweise irgendwann an einen Punkt gelangen, an dem es tiefgreifende Veränderungen braucht, um eine neue Ära zu starten.

An diesem Punkt ist Guardiola jetzt angekommen. Der beste Weg in der Außendarstellung wäre es wohl gewesen, genau das zu erklären. Notfalls Woche für Woche. Dass man wieder am Anfang einer Entwicklung steht und es Zeit brauchen wird, bis es wieder nach oben geht.