Premier League

Newcastle United: Nick Woltemade wie Harry Kane? Mitspieler gerät ins Schwärmen

  • Aktualisiert: 08.10.2025
  • 10:30 Uhr
  • Chris Lugert

Nick Woltemade ist bei Newcastle United voll eingeschlagen. Sein neuer Teamkollege Anthony Gordon adelt den Deutschen mit einem prominenten Vergleich.

Sieben Spiele, vier Tore - der Start von Nick Woltemade bei seinem neuen Klub Newcastle United kann sich mehr als nur sehen lassen. Zuletzt traf er in drei Pflichtspielen für die "Magpies" in Folge.

Und das, obwohl Woltemade schon während seiner Zeit beim VfB Stuttgart nicht als klassischer Strafraumstürmer galt, sondern als spielender Angreifer, der Aktionen auch selbst initiiert. Das ist auch Woltemades neuem Teamkollegen Anthony Gordon aufgefallen.

Der englische Nationalspieler vergleicht den 23-Jährigen daher mit einem ganz Großen seiner Zunft: Bayern-Star Harry Kane, den Gordon bestens von den "Three Lions" kennt.

"Ich denke, sie haben einen ähnlichen Spielstil, denn sie agieren fast wie Quarterbacks: Sie wollen am Spiel teilnehmen und selbst auch Chancen kreieren. Sie wollen nicht nur die Chancen verwerten, wie es ein normaler Stürmer tun würde", erklärte Gordon.

Gordon profitiert von Woltemade

Für Gordon ist es laut eigener Aussage ein Vorteil, mit Spielertypen wie Woltemade auf dem Rasen zu stehen. "Mir persönlich hilft das. Ich denke, mein Stil passt gut zu dieser Art von Stürmern, weil ich mich dann von den Gegnern lösen kann. Wenn die Verteidiger sich auf sie konzentrieren, kann ich mich hinter ihnen freilaufen", erklärte er.

Gemeinsam stürmen Woltemade, Gordon und Anthony Elanga für Newcastle und harmonieren trotz der geringen Anlaufzeit bereits hervorragend. In der Champions League feierte der Klub zuletzt einen klaren 4:0-Erfolg bei Union Saint-Gilloise.

Der deutsche Nationalspieler war erst kurz vor Ende der Transferphase für eine Sockelablöse von 75 Millionen Euro, die inklusive aller Boni auf bis zu 90 Millionen Euro ansteigen kann, nach England gewechselt.

