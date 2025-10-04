Der FC Liverpool schlittert immer tiefer in die Krise. Beim FC Chelsea verloren die Reds das dritte Pflichtspiel in Folge. Florian Wirtz kam nur von der Bank. Ohne Florian Wirtz in der Startelf hat der FC Liverpool seine zweite Niederlage nacheinander in der Premier League kassiert. Eine Woche nach dem 1:2 bei Crystal Palace unterlag der englische Meister auch beim FC Chelsea 1:2 (0:1). Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte der Brasilianer Estêvão in der fünften Minute der Nachspielzeit. Cody Gapko war nach der Führung der Blues durch den Ecuadorianer Moisés Caicedo (14.) der Ausgleich für Liverpool gelungen (63.). Nottingham Forest: Trainer Ange Postecoglou droht wohl Blitz-Entlassung

Nick Woltemade: Englische Presse verhöhnt FC Bayern nach Rummenigges "Idioten"-Spruch "Chelsea hat diesen Sieg verdient. Sie hatten die besseren Chancen, starteten stärker und beendeten das Spiel stärker. Und mit Moises Caicedo hatten sie den Mann des Spiels in ihren Reihen. Ein Riesensieg für Enzo Maresca", schrieb die "Daily Mail" nach dem Erfolg der "Blues" gegen den amtierenden Meister.

Nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit legte er Mo Salah sogleich die Chance zum Ausgleich auf, trat ansonsten aber nicht nachhaltig in Erscheinung.

Liverpool verliert Platz 1 - Cody Gakpo: "Im Moment läuft es nicht so, wie wir es uns wünschen" Für Liverpool war es die dritte Pflichtspielniederlage in Serie: Unter der Woche hatten die Reds in der Champions League bei Galatasaray Istanbul verloren (0:1). In der Premier League fiel die Mannschaft von Trainer Arne Slot mit einem Punkt Rückstand auf den neuen Tabellenführer FC Arsenal auf Platz zwei zurück. "Es gab kein Spiel, das wir leicht gewonnen haben, und es gab kein Spiel, das wir leicht verloren haben. Die Spieler kämpfen wirklich hart und tun alles, um in einer Liga, die nicht die einfachste ist, gute Ergebnisse zu erzielen", nahm Slot sein Team nach der Last-Minute-Pleite bei "Sky Sports" in Schutz.

