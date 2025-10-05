Anzeige
Fußball

Premier League: Nick Woltemade erzielt nächstes Tor für Newcastle United

  • Aktualisiert: 05.10.2025
  • 17:56 Uhr
  • SID

Nick Woltemade trifft und trifft und trifft. Auch beim Sieg gegen Nottingham Forest steuert der Angreifer von Newcastle United ein Tor bei.

Nick Woltemade präsentiert sich bei Newcastle United weiter in Topform. Der deutsche Nationalspieler sorgte beim 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen Nottingham Forest per Elfmeter für den Endstand und traf damit im dritten Pflichtspiel in Folge. In der englischen Premier League steht der Angreifer damit bei drei Treffern in vier Einsätzen.

Newcastle sprang durch den Erfolg ins Tabellenmittelfeld. Bruno Guimaraes (58.) hatte die "Magpies" in Führung gebracht, Woltemade (84.), dem unter der Woche beim 4:0 bei Union St. Gilloise sein erstes Champions-League-Tor gelungen war, traf dann vom Punkt perfekt in den Winkel. Bei seiner Auswechslung in der Nachspielzeit bekam er großen Beifall der heimischen Fans.

Crystal Palace verpasste derweil den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Oliver Glasner unterlag in einem packenden Duell beim FC Everton mit 1:2 (1:0) und kassierte die erste Saisonniederlage. Der Senegalese Iliman Ndiaye (76.) und Jack Grealish (90.+3) drehten die Partie nach der Führung der Gäste durch den kolumbianischen Rechtsverteidiger Daniel Muñoz (38.).

Der kriselnde englische Meister FC Liverpool (15 Punkte) hatte am Vortag durch ein 1:2 (0:1) beim FC Chelsea die Tabellenführung an den FC Arsenal verloren. Der neue Spitzenreiter (16 Punkte) besiegte West Ham United 2:0 (1:0).

Anzeige
Anzeige
Weitere News und Videos
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
News

Brotlose Kunst: Warum Wirtz in Liverpool noch fremdelt

  • 05.10.2025
  • 13:31 Uhr
Erst nach der Pause im Spiel: Florian Wirtz
News

Ganz bitterer Abend für Wirtz und Liverpool

  • 04.10.2025
  • 22:41 Uhr
Postecoglou
News

Postecoglou droht wohl Blitz-Entlassung

  • 03.10.2025
  • 18:14 Uhr
Woltemade Rummenigge
News

Presse verhöhnt Bayern nach Rummenigges "Idioten"-Spruch

  • 03.10.2025
  • 00:01 Uhr
imago images 1034365119
News

Völler stärkt Wirtz: "Wird es den Engländern zeigen"

  • 02.10.2025
  • 12:28 Uhr
Nick Woltemade of Newcastle United (left) and Eddie Howe manager of Newcastle United Newcastle United v Wolverhampton Wanderers, Premier League, Football, St James Park, Newcastle, UK - 13 Sept 202...
News

Newcastle reagiert auf "Idioten"-Aussage von Rummenigge

  • 01.10.2025
  • 06:47 Uhr
2236045775
News

Wirtz in der Kritik: Rooney macht klare Ansage

  • 30.09.2025
  • 10:47 Uhr
imago images 1067085526
News

Amorim vor Aus? Ex-Frankfurt-Coach wohl auf der Liste

  • 29.09.2025
  • 11:43 Uhr
Slot Liverpool
News

Liverpool: Slot zählt Frimpong nach Last-Minute-Pleite an

  • 28.09.2025
  • 17:13 Uhr
Florian Wirtz (l.) gegen Chris Richards
News

Presse gnädig mit Wirtz: "Zu guter Spieler"

  • 28.09.2025
  • 10:23 Uhr