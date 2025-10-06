Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm stehen Florian Wirtz nach seinem schwierigen Start beim FC Liverpool zur Seite. Die DFB-Legenden loben das Talent und den Charakter des 22-Jährigen und sind überzeugt, dass er sich in der Premier League langfristig durchsetzen wird.

Die DFB-Legenden Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm haben Ausnahmekönner Florian Wirtz nach dessen schwierigem Start beim FC Liverpool den Rücken gestärkt.

"Wir sollten froh sein, dass wir so einen Spieler in Deutschland haben. Wir müssen dem Spieler ein bisschen Zeit geben", sagte Schweinsteiger am Rande seiner Aufnahme in die "Hall of Fame" des deutschen Fußballs im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Wirtz sei ein "fantastischer Fußballer" und "toller Charakter", sagte Schweinsteiger.

Der 22-Jährige kommt in der Premier League nach seinem Wechsel aus Leverkusen noch nicht wirklich in Tritt und ist noch ohne Tor. Für Lahm aber kein Grund zur Panik.