Am Rande der Aufahme von schweinsteiger in die Hall of fame

FC Liverpool: Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm verteidigen Florian Wirtz – "In der Zukunft noch verzücken"

  • Aktualisiert: 07.10.2025
  • 00:47 Uhr
  • SID

Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm stehen Florian Wirtz nach seinem schwierigen Start beim FC Liverpool zur Seite. Die DFB-Legenden loben das Talent und den Charakter des 22-Jährigen und sind überzeugt, dass er sich in der Premier League langfristig durchsetzen wird.

Die DFB-Legenden Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm haben Ausnahmekönner Florian Wirtz nach dessen schwierigem Start beim FC Liverpool den Rücken gestärkt.

"Wir sollten froh sein, dass wir so einen Spieler in Deutschland haben. Wir müssen dem Spieler ein bisschen Zeit geben", sagte Schweinsteiger am Rande seiner Aufnahme in die "Hall of Fame" des deutschen Fußballs im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Wirtz sei ein "fantastischer Fußballer" und "toller Charakter", sagte Schweinsteiger.

Der 22-Jährige kommt in der Premier League nach seinem Wechsel aus Leverkusen noch nicht wirklich in Tritt und ist noch ohne Tor. Für Lahm aber kein Grund zur Panik.

Florian Wirtz kriegt Rückendeckung von Lahm und Schweinsteiger

"Um Florian Wirtz mache ich mir überhaupt keine Sorgen", sagte Lahm, DFB-Kapitän beim WM-Triumph 2014 in Rio de Janeiro: "Qualität und Klasse setzen sich immer durch. Und das wird bei Florian Wirtz absolut der Fall sein."

Auch Schweinsteiger, der einst ebenfalls aus der Bundesliga in die Premier League zu Manchester United gewechselt war, ist sich sicher: "Er wird uns alle mit Sicherheit in der Zukunft noch verzücken."

