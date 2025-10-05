Anzeige
Premier league

Newcastle United: Nick Woltemade auf den Spuren von Ikone Alan Shearer

  • Aktualisiert: 06.10.2025
  • 00:43 Uhr
  • ran.de

Nick Woltemade erlebt einen Traumstart bei seinem neuen Klub Newcastle United - und steht schon auf einer Stufe mit Vereinsikone Alan Shearer.

Für den deutschen Nationalspieler Nick Woltemade entpuppt sich der Wechsel zu Newcastle United immer mehr als sportlicher Volltreffer.

Am Sonntag traf der 1,98-Meter-Hüne beim 2:0-Heimsieg der "Magpies" in der Premier League gegen Nottingham Forest erneut.

Per Elfmeter erzielte der Ex-Stuttgarter Woltemade in der 85. Minute den zweiten Treffer für Newcastle im heimischen St. James Park.

Damit traf der rund 90 Millionen Euro teure Neuzugang der "Magpies" im dritten Pflichtspiel in Folge für seinen neuen Arbeitgeber und wandelt auf den Spuren von Vereinsikonen.

Nick Woltemade gleichauf mit Shearer und Ferdinand

Denn durch seinen verwandelten Elfmeter hat Woltemade nun in seinen ersten drei Premier-League-Heimspielen jeweils getroffen. Dies gelang vor ihm im Newcastle-Trikot nur zwei anderen Akteuren: Alan Shearer und Les Ferdinand.

"So ein Start ist nicht selbstverständlich", sagte Woltemade an seinem dritten Premier-League-Tor im St. James Park bei "Sky",  "wenn du Tore schießt, wenn du zu einem neuen Verein kommst, tut das gut".

Unter der Woche traf Woltemade auch erstmals in seiner Karriere in der Champions League. Beim 4:0-Auswärtssieg von Newcastle beim belgischen Meister Union Saint-Gilloise sorgte der DFB-Star in der 17. Minute per Hacke für den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0.

