Premier league
Newcastle United: Nick Woltemade auf den Spuren von Ikone Alan Shearer
- Aktualisiert: 06.10.2025
- 00:43 Uhr
- ran.de
Nick Woltemade erlebt einen Traumstart bei seinem neuen Klub Newcastle United - und steht schon auf einer Stufe mit Vereinsikone Alan Shearer.
Für den deutschen Nationalspieler Nick Woltemade entpuppt sich der Wechsel zu Newcastle United immer mehr als sportlicher Volltreffer.
Am Sonntag traf der 1,98-Meter-Hüne beim 2:0-Heimsieg der "Magpies" in der Premier League gegen Nottingham Forest erneut.
Per Elfmeter erzielte der Ex-Stuttgarter Woltemade in der 85. Minute den zweiten Treffer für Newcastle im heimischen St. James Park.
Damit traf der rund 90 Millionen Euro teure Neuzugang der "Magpies" im dritten Pflichtspiel in Folge für seinen neuen Arbeitgeber und wandelt auf den Spuren von Vereinsikonen.
Nick Woltemade gleichauf mit Shearer und Ferdinand
Denn durch seinen verwandelten Elfmeter hat Woltemade nun in seinen ersten drei Premier-League-Heimspielen jeweils getroffen. Dies gelang vor ihm im Newcastle-Trikot nur zwei anderen Akteuren: Alan Shearer und Les Ferdinand.
"So ein Start ist nicht selbstverständlich", sagte Woltemade an seinem dritten Premier-League-Tor im St. James Park bei "Sky", "wenn du Tore schießt, wenn du zu einem neuen Verein kommst, tut das gut".
Timo Werner, Serge Gnabry und Co.: Diese Bundesliga-Stars sind im Sommer 2026 ablösefrei zu haben
Kein neuer Werner-Vertrag? Diese Bundesliga-Stars sind 2026 ablösefrei
Spätestens im Sommer 2026 soll die Ära von Timo Werner (Mi.) bei RB Leipzig enden. Laut "Sport Bild" soll der auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert werden. ran zeigt weitere Bundesliga-Stars, die nach aktuellem Stand im Sommer 2026 ablösefrei zu haben sind. (Stand: 1. Oktober 2025, Quelle: transfermarkt.de)
Timo Werner (RB Leipzig)
Position: Linksaußen/Mittelstürmer
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: August 2022
Dayot Upamecano (FC Bayern München)
Position: Innenverteidiger
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Juli 2021
Serge Gnabry (FC Bayern München)
Position: Linksaußen/offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2017
Leon Goretzka (FC Bayern München)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2018
Manuel Neuer (FC Bayern München)
Position: Torwart
Alter: 39 Jahre
Im Verein seit: Juli 2011
Raphael Guerreiro (FC Bayern München)
Position: Linksverteidiger
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Juli 2023
Julian Brandt (Borussia Dortmund)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: Juli 2019
Emre Can (Borussia Dortmund)
Position: Innenverteidiger/defensiver Mittelfeldspieler
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Juli 2020
Niklas Süle (Borussia Dortmund)
Position: Innenverteidiger
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Pascal Groß (Borussia Dortmund)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 34 Jahre
Im Verein seit: August 2024
Diogo Leite (1. FC Union Berlin)
Position: Innenverteidiger
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Xaver Schlager (RB Leipzig)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 28 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Peter Gulacsi (RB Leipzig)
Position: Torwart
Alter: 35 Jahre
Im Verein seit: Juli 2015
Amadou Haidara (RB Leipzig)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 27 Jahre
Im Verein seit: Januar 2019
Mario Götze (Eintracht Frankfurt)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 33 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: August 2024
Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler/Mittelstürmer
Alter: 34 Jahre
Im Verein seit: Januar 2016
Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Januar 2012
Jonas Wind (VfL Wolfsburg)
Position: Mittelstürmer
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Januar 2022
Unter der Woche traf Woltemade auch erstmals in seiner Karriere in der Champions League. Beim 4:0-Auswärtssieg von Newcastle beim belgischen Meister Union Saint-Gilloise sorgte der DFB-Star in der 17. Minute per Hacke für den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0.