Nick Woltemade erlebt einen Traumstart bei seinem neuen Klub Newcastle United - und steht schon auf einer Stufe mit Vereinsikone Alan Shearer.

Für den deutschen Nationalspieler Nick Woltemade entpuppt sich der Wechsel zu Newcastle United immer mehr als sportlicher Volltreffer.

Am Sonntag traf der 1,98-Meter-Hüne beim 2:0-Heimsieg der "Magpies" in der Premier League gegen Nottingham Forest erneut.

Per Elfmeter erzielte der Ex-Stuttgarter Woltemade in der 85. Minute den zweiten Treffer für Newcastle im heimischen St. James Park.

Damit traf der rund 90 Millionen Euro teure Neuzugang der "Magpies" im dritten Pflichtspiel in Folge für seinen neuen Arbeitgeber und wandelt auf den Spuren von Vereinsikonen.