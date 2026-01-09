War der Wechsel von Luis Diaz vom FC Liverpool zum FC Bayern ein strategischer Fehlgriff für die Briten?

Der ehemalige Liverpool-Stürmer Daniel Sturridge sieht im Wechsel von Luis Diaz zum FC Bayern München einen zentralen Auslöser für die zwischenzeitlich schwere Krise des amtierenden englischen Meisters.

Bei "Sky Sports" positionierte er sich klar und widersprach damit der Einschätzung von Experte Gary Neville.

Sturridge unterstrich seine Argumentation mit einer klaren Einschätzung: "Des Rätsels Lösung ist, dass Luis Diaz der beste Angreifer der letzten Saison war."

Zwar habe Mohamed Salah zahlreiche Rekorde aufgestellt, doch Diaz habe den Sturm geprägt, weil er konsequent presste, Tore erzielte und Chancen vorbereitete. Der Abgang des Kolumbianers habe den Klub aus Sicht von Daniel Sturridge daher spürbar geschwächt.

Neville wollte den zwischenzeitlichen Leistungsabfall Liverpools nicht an einer einzelnen Personalentscheidung festmachen, sondern verwies vielmehr auf strukturelle Probleme.