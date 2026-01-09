Fußball
FC Bayern - Ex-Liverpool-Star Sturridge behauptet: Diaz-Verkauf Grund für die "Reds"-Krise
War der Wechsel von Luis Diaz vom FC Liverpool zum FC Bayern ein strategischer Fehlgriff für die Briten?
Der ehemalige Liverpool-Stürmer Daniel Sturridge sieht im Wechsel von Luis Diaz zum FC Bayern München einen zentralen Auslöser für die zwischenzeitlich schwere Krise des amtierenden englischen Meisters.
Bei "Sky Sports" positionierte er sich klar und widersprach damit der Einschätzung von Experte Gary Neville.
Sturridge unterstrich seine Argumentation mit einer klaren Einschätzung: "Des Rätsels Lösung ist, dass Luis Diaz der beste Angreifer der letzten Saison war."
Zwar habe Mohamed Salah zahlreiche Rekorde aufgestellt, doch Diaz habe den Sturm geprägt, weil er konsequent presste, Tore erzielte und Chancen vorbereitete. Der Abgang des Kolumbianers habe den Klub aus Sicht von Daniel Sturridge daher spürbar geschwächt.
Neville wollte den zwischenzeitlichen Leistungsabfall Liverpools nicht an einer einzelnen Personalentscheidung festmachen, sondern verwies vielmehr auf strukturelle Probleme.
FC Liverpool: Zu träge nach dem Titelgewinn?
Zudem zog er Parallelen zu früheren Meistermannschaften, die nach dem Titel ähnliche Entwicklungen durchlaufen hatten.
"Was ist passiert? Haben sie den Gipfel des Berges erreicht, wie wir es in den letzten 20 bis 30 Jahren manchmal gesehen haben? Sie haben die Liga gewonnen und gesagt: "Oh, wir haben es geschafft." Haben sie sich im Grunde genommen ausgeruht? Ist es das, was passiert ist?", fragte der ehemalige Manchester-United-Verteidiger.
Dabei war die Ausgangslage noch vor Kurzem eine völlig andere. In seiner ersten Saison führte Arne Slot als Nachfolger von Jürgen Klopp den FC Liverpool direkt zum 20. Meistertitel. 84 Punkte und dominante Auftritte sorgten dafür, dass Gary Neville sogar von einer der besten Trainerleistungen überhaupt sprach.
In der aktuellen Spielzeit geriet Liverpool jedoch ins Wanken, besonders im Herbst mit sechs Niederlagen aus sieben Spielen.
