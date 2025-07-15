Bleibt Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona oder verlässt der Nationaltorhüter die Katalanen trotz langfristigen Vertrages doch noch vorzeitig? ran fasst die wichtigsten Entwicklungen im News-Ticker zusammen. Die Zukunft von Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona ist weiterhin in der Schwebe. Der deutsche Nationaltorhüter steht noch bis zum 30. Juni 2028 bei "Barca" unter Vertrag. Nachdem ihn die Katalanen zunächst abgeben wollten, unterzog er sich einer Rückenoperation und steht nun vor seiner Rückkehr in den Kader beim Champions-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt. ran zeigt die neuesten News rund um ter Stegen im Ticker.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 22. Dezember, 09:45 Uhr: England-Klub an ter Stegen dran? +++ Marc-Andre ter Stegen will sich unbedingt für eine WM-Teilnahme empfehlen - daher scheint ein Winter-Abschied vom FC Barcelona immer wahrscheinlicher. Im Klub ist der 33-Jährige nur noch Torwart Nummer drei. Laut einem Bericht der "Mundo Deportivo" befindet sich nun ein neuer Klub im Rennen um den Deutschen. Premier-League-Klub Aston Villa soll Interesse bekundet haben. Der Verein aus Birmingham steht aktuell auf Platz drei in der Premier League und ist auch noch in der Europa League vertreten. Ter Stegen zurück beim FC Barcelona: Ist das der wahre Grund für den Zoff mit Hansi Flick? Verantwortliche der "Villans" sollen sich bei den Katalanen bereirs nach dem Fitnesszustand des Nationaltorhüters erkundigt haben. Dieser hatte nach einer Rücken-OP im Sommer mehrere Monate gefehlt. Villas Stammtorwart Emiliano Martinez hat derweil mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Der Weltmeister und frühere Welttorhüter hat selbst Probleme am Rücken, fehlte zuletzt zweimal. Darüber hinaus sollen noch weitere Teams an ter Stegen interessiert sein: Der spanische Abstiegskandidat Girona, Besiktas Istanbul sowie Klubs aus Saudi-Arabien. Diese seien für den Deutschen demnach aber keine Optionen.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 18. Dezember, 07:34 Uhr: Umdenken bei ter Stegen? +++ Eigentlich wollte Marc-Andre ter Stegen den FC Barcelona zunächst nicht verlassen. Allerdings kommt es offenbar zu einem Umdenken beim Nationalkeeper. Wie die "Sport Bild" berichtet, will ter Stegen nun im Wintertransfer doch den Verein wechseln. Angeblich sollen die AS Monaco, Tottenham Hotspur, Manchester United und Klubs aus der Türkei Interesse am gebürtigen Mönchengladbacher haben. Zuletzt feierte er beim 2:0-Auswärtserfolg bei CD Guadalajara im Copa del Rey sein Comeback nach schwerer Verletzung.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen