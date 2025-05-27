Lamine Yamal unterschreibt beim Verein von Hansi Flick einen neuen Vertrag bis 2031. Dadurch wird der 17-Jährige offenbar zum Top-Verdiener des FC Barcelona.

Das Wunderkind bleibt: Der FC Barcelona hat Supertalent Lamine Yamal langfristig an sich gebunden.

Der Europameister unterschrieb beim Verein von Trainer Hansi Flick einen neuen Vertrag bis 2031.

Das ursprüngliche Arbeitspapier des 17 Jahre alten Ausnahmekönners wäre im Juni 2026 ausgelaufen. Laut Medienberichten soll Yamal beim spanischen Meister zum Topverdiener aufsteigen.

Der Offensivspieler feiert im kommenden Juli seinen 18. Geburtstag. Seinen bisherigen Vertrag bei Barça unterschrieb Yamal 2023. Damals, im Alter von 15 Jahren, war lediglich eine Verlängerung über drei Jahre möglich.