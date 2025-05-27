Anzeige
La Liga

FC Barcelona: Lamine Yamal verlängert seinen Vertrag beim FC Barcelona langfristig

  • Aktualisiert: 27.05.2025
  • 23:48 Uhr
  • SID

Lamine Yamal unterschreibt beim Verein von Hansi Flick einen neuen Vertrag bis 2031. Dadurch wird der 17-Jährige offenbar zum Top-Verdiener des FC Barcelona.

Das Wunderkind bleibt: Der FC Barcelona hat Supertalent Lamine Yamal langfristig an sich gebunden.

Der Europameister unterschrieb beim Verein von Trainer Hansi Flick einen neuen Vertrag bis 2031.

Das ursprüngliche Arbeitspapier des 17 Jahre alten Ausnahmekönners wäre im Juni 2026 ausgelaufen. Laut Medienberichten soll Yamal beim spanischen Meister zum Topverdiener aufsteigen.

Der Offensivspieler feiert im kommenden Juli seinen 18. Geburtstag. Seinen bisherigen Vertrag bei Barça unterschrieb Yamal 2023. Damals, im Alter von 15 Jahren, war lediglich eine Verlängerung über drei Jahre möglich.

Yamal kam schon als Kind zu Barca

Der Linksfuß spielte bereits als Fünfjähriger für die Katalanen und hat danach sämtliche Jugendabteilungen durchlaufen.

In bislang 106 Pflichtspielen erzielte Yamal 25 Tore und legte 34 weitere vor. Im Sommer 2024 wurde er als Stammspieler und Leistungsträger mit Spanien in Berlin Europameister.

Der mittlerweile 19-malige Nationalspieler kam in allen EM-Spielen zum Einsatz und erzielte im Halbfinale gegen Frankreich (2:1) den wichtigen Ausgleich.

