FC Barcelona lehnte wohl Weltrekord-Angebot für Lamine Yamal ab: "Hielten uns für verrückt"
- Veröffentlicht: 25.02.2026
- 07:34 Uhr
Lamine Yamal hätte der Weltrekord-Transfer im Fußball sein können. Das offenbart Barca-Präsident Joan Laporta in seinem Buch.
Der FC Barcelona hat vor knapp zwei Jahren ein Rekordangebot von Paris Saint-Germain für Lamine Yamal abgelehnt. Das berichtete Präsident Joan Laporta bei der Vorstellung seines Buches "Així hem salvat el Barça" ("So haben wir Barca gerettet").
PSG soll demnach 250 Millionen Euro für den damals 17-jährigen Rechtsaußen geboten haben. Das Angebot hätte den bisherigen Transfer-Weltrekord (Neymar von Barcelona zu PSG für 222 Millionen Euro im Jahr 2017) übertroffen. Lamine war als Ersatz für den zu Real Madrid abgewanderten Kylian Mbappe gedacht.
Trotz der prekären finanziellen Lage des Clubs - die Verschuldung lag 2024 bei rund 560 Millionen Euro und betrug Ende Oktober 2025 noch etwa 470 Millionen Euro - entschied sich Barcelona gegen einen Verkauf.
Yamal-Wechselverbot: "Leute hielten uns für verrückt"
Laporta sagte wörtlich: "Als PSG uns 250 Millionen für Lamine Yamal bot und wir ablehnten, war er 17 Jahre alt. Manche Leute hielten uns für verrückt." Die Entscheidung erwies sich sportlich als richtig.
Der heute 18-jährige Eigengewächs hat sich seit der EM 2024 zum Weltstar entwickelt. In der laufenden Saison 2025/26 kommt Yamal in 33 Spielen auf 15 Tore und 14 Vorlagen. Im Sommer 2025 verlängerte er seinen Vertrag bis 2031 mit einer Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro.
Barcelona sieht in Yamal das neue Aushängeschild des Vereins und hielt trotz der finanziellen Zwänge an dem jungen Spanier fest. Im Gegensatz zum Neymar-Transfer 2017, bei dem eine Ausstiegsklausel den Verkauf erzwang, konnte der Klub diesmal selbst entscheiden.