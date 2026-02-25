FC Barcelona lehnte wohl Weltrekord-Angebot für Lamine Yamal ab: "Hielten uns für verrückt"

Lamine Yamal hätte der Weltrekord-Transfer im Fußball sein können. Das offenbart Barca-Präsident Joan Laporta in seinem Buch. Der FC Barcelona hat vor knapp zwei Jahren ein Rekordangebot von Paris Saint-Germain für Lamine Yamal abgelehnt. Das berichtete Präsident Joan Laporta bei der Vorstellung seines Buches "Així hem salvat el Barça" ("So haben wir Barca gerettet").

PSG soll demnach 250 Millionen Euro für den damals 17-jährigen Rechtsaußen geboten haben. Das Angebot hätte den bisherigen Transfer-Weltrekord (Neymar von Barcelona zu PSG für 222 Millionen Euro im Jahr 2017) übertroffen. Lamine war als Ersatz für den zu Real Madrid abgewanderten Kylian Mbappe gedacht. Trotz der prekären finanziellen Lage des Clubs - die Verschuldung lag 2024 bei rund 560 Millionen Euro und betrug Ende Oktober 2025 noch etwa 470 Millionen Euro - entschied sich Barcelona gegen einen Verkauf.

