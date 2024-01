Artem Dovbyk: Die Lebensversicherung von Überraschungsteam FC Girona

Anzeige Der spanische Fußball steht derzeit ganz im Zeichen von Überraschungs-Tabellenführer FC Girona. Bei den Katalanen glänzt vor allem Torjäger Artem Dovbyk. ran stellt den ukrainischen Stürmer näher vor. Von Christoph Gailer Ganze sechs Minuten benötigte Gironas Stürmer Artem Dovbyk zuletzt für seinen lupenreinen Hattrick beim 5:1-Sieg Gironas gegen den amtierenden Europa-League-Sieger FC Sevilla. Damit verpasste er zwar den Hattrick-Rekord in La Liga um gut eine Minute (den hält immer noch Kevin Gameiro mit 4:43 Minuten aus dem Jahr 2017 für Atletico Madrid gegen Sporting Gijon), setzte aber dennoch seinen erfolgreichen Lauf in Spaniens Fußball-Oberhaus fort, der für die meisten Experten immer noch ähnlich überraschend kommt, wie jener der Katalanen, die sensationell die Tabelle vor den Topklubs Real Madrid, FC Barcelona und Atletico Madrid anführen. Bislang war Girona vor allem in Deutschland eher unter Barcelona-Touristen bekannt, die via Billig-Fluglinie Ryanair in Richtung der katalanischen Metropole aufbrachen und am Flughafen von Girona landeten. Doch seit dieser Saison setzt Girona auch sportlich die Glanzpunkte im spanischen Fußball – nicht zuletzt dank Torjäger Dovbyk.

Dovbyk gleichauf mit Real-Star Jude Bellingham Der 26-Jährige hat bereits 14 La-Liga-Treffer (und sechs Vorlagen) auf seinem Konto und führt damit aktuell die Torschützenliste gemeinsam mit Jude Bellingham von Real Madrid an. Dovbyk und Bellingham eint damit, dass sie für ihren jeweiligen Klub eine Art sportliche Lebensversicherung darstellen.

Doch was macht den Ukrainer Dovbyk überhaupt so stark? "Er zeichnet sich durch seine körperliche Stärke aus, aber wir neigen oft dazu, zu denken, dass er weder technisch gut noch präzise in seinen Aktionen sein wird. Er kombiniert beides, er kann in den Raum gehen, den dritten Mann suchen und das mit großem technischen Geschick", wird Jordi Gratacos zitiert, der einst als Jugendleiter von Dnipro Dnipropetrovsk die sportlichen Anfänge Dovbyks in der Ukraine begleitete.

Endgültiger Durchbruch in Zeiten des Krieges Trotz der von Gratacos gelobten Anlagen des Stürmers klappte es für Dovbyk allerdings nicht unbedingt auf Anhieb mit dem großen Durchbruch im Profifußball. Girona ist bereits die vierte Auslandsstation des 26-Jährigen. Zuvor konnte er bei Zaria Balti (Moldawien), FC Midtjylland und SönderjyskE ( jeweils Dänemark) nicht wirklich nachhaltig auf sich aufmerksam machen. Im Sommer 2020 ging es für ihn daher von Midtjylland zurück in die Heimat. Er heuerte bei SK Dnipro-1 an, dem Nachfolgeklub seines Jugendvereins Dnipro Dnipropetrovsk. Mit diesem Schritt zurück machte er aus heutiger Sicht gleich mehrere nach vorne. Gut acht Monate später folgte schon das Nationalmannschafts-Debüt unter dem damaligen Coach Andriy Shevchenko, dem mit Sicherheit bekanntesten Fußballer der unabhängigen Ukraine. In der jüngeren Vergangenheit folgten für Dovbyk dann weitere persönliche Erfolge mit den Titeln als Torschützenkönig der ukrainischen Liga in den Jahren 2022 und 2023 - und das in Zeiten des Krieges. Nach der russischen Invasion wurde die Fußball-Meisterschaft in der Ukraine nur für kurze Zeit unterbrochen, doch danach wurde der Spielbetrieb unter Ausschluss von Zuschauern und besonderen Sicherheitsmaßnahmen wie Luftschutzanlagen in den Katakomben der wenigen zu bespielenden Stadien wieder aufgenommen. Mit 14 (2022) bzw. 24 Toren (2023) sicherte sich Dovbyk die Torjägerkrone und eröffnete sich damit die Möglichkeit für einen Wechsel in eine Topliga.

