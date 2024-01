FC Barcelona: Xavi kündigt Rücktritt an

Anzeige

Die Probleme beim spanischen Meister FC Barcelona wachsen sich immer mehr zu einer Krise aus. Ausgerechnet in dieser Phase kündigte Trainer Xavi an, den Verein am Saisonende verlassen zu wollen.

Erst Klopp, dann Xavi - das Trainerbeben im europäischen Spitzen-Fußball nimmt kein Ende.

Drei Tage nach dem Pokal-K.o. blieb der FC Barcelona bei der 3:5 (0:1)-Pleite gegen den FC Villarreal trotz eines Tores von Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan zum dritten Mal in den vergangenen fünf Pflichtspielen sieglos. Die Titelträume sind damit endgültig in weite Ferne gerückt - und Trainer Xavi mit seinem Latein offenbar am Ende.

Bei der anschließenden Pressekonferenz kündigte die Vereinsikone an, am Saisonende das Handtuch werfen zu wollen.

"Am 30. Juni werde ich den Verein verlassen, das ist eine Entscheidung, die ich mit dem Präsidenten, mit dem Staff getroffen habe", sagte der frühere Mittelfeldstar, der seinen Herzensverein im Herbst 2021 als Trainer übernahm und noch einen Vertrag bis 2025 besitzt. "Ich glaube, diese Situation verdient einen Kurswechsel."