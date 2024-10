Das dürfte mehr als realistisch sein, schließlich verpasste der 36-Jährige in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend bislang keine einzige Partie. Auf Ligaebene knipste er in neun Spielen zehnmal und bereitete zwei weitere Treffer vor. Aktuell ist sein Arbeitspapier bis 2026 gültig.

Im Interview mit Vereinsmedium "Barca One" verriet Präsident Joan Laporta nämlich, dass sich Lewandowskis Vertrag automatisch verlängert, wenn er mindestens in der Hälfte der Partien zum Einsatz kommt.

Robert Lewandowski zaubert wieder . Unter Hansi Flick ruft der polnische Stürmer-Star in Barcelona die Top-Qualitäten ab, mit denen er in München jahrelang für Furore gesorgt hatte. Darauf können sich die Fans offenbar längerfristig freuen.

Der FC Barcelona steht an der Tabellenspitze - entsprechend gut gelaunt zeigt sich Präsident Joan Laporta in einem Interview. Dabei lüftet er ein Geheimnis um von Robert Lewandowski.

Barcelona-Präsident verkündet Gavi-Neuigkeit

Laporta äußerte sich auch zu anderen Personalien. So soll Mittelfeld-Juwel Gavi bald eine Verlängerung erhalten. Spanien-Hoffnung Lamine Yamal ist ebenfalls nur noch bis Ende der nächsten Saison an die Katalanen gebunden, doch ein Verkauf kommt offenbar nicht infrage (die 20 wertvollsten U21-Spieler in der Übersicht).

Der Klub-Boss erwähnte erneut die angebliche Mega-Offerte: "Sie haben mir ein Angebot gemacht, wollten Lamine für 250 Millionen Euro kaufen, aber ich sagte vor sechs Monaten Nein." Medienberichten zufolge war Scheich-Verein Paris Saint-Germain im Sommer bereit, diese Rekordsumme auf den Tisch zu legen.