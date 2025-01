FC Barcelona - Dani-Olmo-Posse vorerst beendet: "Der Verein ist glücklich"

FC Barcelona, Barca v ATLETICO DE MADRID. OLIMPIC STADIUM LLUIS COMPANYS. MONTJUIC,BARCELONA. DECEMBER 21,2024 FC BARCELONA vs ATLETICO DE MADRID. December 21,2024 Dani Olmo (20) of FC Barcelona during the match between FC Barcelona and Atletico de Madrid corresponding to the eighteen day of La Liga EA Sports at Olimpic Stadium Lluis Companys of Montjuic in Barcelona, Spain. Barcelona ESP Copyright: xS.xRosx

© Sergio Ros