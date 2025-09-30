FC Barcelona: Deco packt über geplatzten Transfer von Nico Williams aus

Der Transfer von Nico Williams zum FC Barcelona im Sommer kam im letzten Moment überraschend nicht zustande. Jetzt hat Sportdirektor Deco erklärt, warum der Deal an Williams und seinem Berater scheiterte.

Der Sportdirektor des FC Barcelona, Deco, hat im Interview mit "Mundo Deportivo" über die Transfersituation des Sommers gesprochen – mit klaren Worten zu Nico Williams.

Der spanische Flügelspieler von Athletic Bilbao stand kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona, doch der Transfer kam letztlich nicht zustande.

"Wenn ein großartiger Spieler wie Nico uns bittet, zu kommen, und der Agent nach uns sucht, reden wir, und so war es bisher. So ist das im Fußball", erklärte Deco.

"Der Spieler wollte aus irgendeinem Grund die angebotenen Bedingungen nicht. Der Agent hat seine Interessen, wir wissen nicht, wie die Dinge laufen, aber es gibt keine Kontroversen."