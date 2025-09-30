Anzeige
"Es wurde zu viel darüber geredet, zu viel Unsinn."

FC Barcelona: Deco packt über geplatzten Transfer von Nico Williams aus

  • Veröffentlicht: 30.09.2025
  • 13:04 Uhr
  • ran.de

Der Transfer von Nico Williams zum FC Barcelona im Sommer kam im letzten Moment überraschend nicht zustande. Jetzt hat Sportdirektor Deco erklärt, warum der Deal an Williams und seinem Berater scheiterte.

Der Sportdirektor des FC Barcelona, Deco, hat im Interview mit "Mundo Deportivo" über die Transfersituation des Sommers gesprochen – mit klaren Worten zu Nico Williams.

Der spanische Flügelspieler von Athletic Bilbao stand kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona, doch der Transfer kam letztlich nicht zustande.

"Wenn ein großartiger Spieler wie Nico uns bittet, zu kommen, und der Agent nach uns sucht, reden wir, und so war es bisher. So ist das im Fußball", erklärte Deco.

"Der Spieler wollte aus irgendeinem Grund die angebotenen Bedingungen nicht. Der Agent hat seine Interessen, wir wissen nicht, wie die Dinge laufen, aber es gibt keine Kontroversen."

Barca-Sportdirektor Deco kritisiert Nico Williams' Berater

Auf die Nachfrage, woran es letztendlich dann gescheitert sei, wurde der Sportdirektor deutlich: "Wir haben gesagt, dass wir die Bedingungen nicht akzeptieren, weil kein Spieler uns irgendwelche Einschränkungen auferlegen wird. Und am Ende passiert nichts. Wir haben ihnen eine Frist zur Antwort gesetzt, aber sie haben nicht reagiert."

Offenbar hat sich der Berater von Nico Williams während der Verhandlungen nicht an die zuvor besprochenen Bedingungen gehalten.

"Wenn Sie verhandeln, sagen Sie mir alles, was Sie brauchen und wollen, und ändern Sie es im Nachhinein nicht. Das ist alles. Und ich werde nichts mehr zu diesem Thema sagen. Es wurde zu viel darüber geredet, zu viel Unsinn, sogar in Bilbao."

