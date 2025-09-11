FC Barcelona: Erstes Heimspiel vor 6000 Zuschauern – Camp-Nou-Chaos hört nicht auf

Rosenkrieg, Finanzchaos und jetzt noch die Posse um den Fußballtempel Camp Nou: Hansi Flick und der FC Barcelona kommen zum Saisonstart einfach nicht zur Ruhe.

Trainingsstadion statt Fußballtempel, ewiges Hin und Her statt feierliche Heimkehr: Lamine Yamal spielt im ersten Heimspiel der neuen Saison vor mickrigen 6000 Zuschauern, der FC Barcelona verkommt wie sein Stadion langsam zur unendlichen Baustelle.

Eigentlich wollte der spanische Meister gegen den FC Valencia die neue Ära des Mythos Camp Nou einläuten. Doch die Bauarbeiten laufen noch immer.

Am Dienstag verkündete der Verein des deutschen Trainers Hansi Flick deshalb nach langem Rätselraten, dass die Partie am Sonntag (ab 21.00 Uhr im Liveticker auf ran.de) im Trainingsstadion Johan Cruyff stattfinden muss. "Eine absolute Enttäuschung", urteilte die spanische "Marca".

Barca arbeite "aktiv daran", die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu bekommen, um "in den kommenden Wochen" endlich zurückzukehren ins Camp Nou, hieß es von Vereinsseite. Alternative Ausweichpläne, sollte der Umzug sich hinziehen, präsentierte Barca noch nicht. Die Posse geht weiter.