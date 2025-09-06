Anzeige
La liga

FC Barcelona: Thiago wird wohl dauerhaft Teil von Hansi Flicks Trainerteam

  • Veröffentlicht: 06.09.2025
  • 17:43 Uhr
  • ran.de

Der frühere Barcelona- und Bayern-Profi Thiago soll wohl in Kürze das Trainerteam von Hansi Flick bei den Katalanen erweitern.

Beim spanischen Meister FC Barcelona bekommt Trainer Hansi Flick wohl in Kürze prominente Verstärkung.

Wie "Cadena SER" und die Zeitung "Sport" berichten, soll der frühere Barca- und Bayern-Profi Thiago zum Staff von Flick stoßen.

Der 34-Jährige hospitierte bereits vor einem Jahr für kurze Zeit bei Flick, nun soll diese Zusammenarbeit längerfristig angelegt werden.

Thiago vor Barca-Comeback? Auch für Bayern und Liverpool aktiv

Thiago begann seine Karriere einst beim FC Barcelona, ehe ihn Pep Guardiola zum FC Bayern München holte. An der Säbener Straße war Flick zwischenzeitlich auch sein Trainer. Zuletzt spielte er von 2020 bis 2024 beim FC Liverpool, ehe der Mittelfeldstratege seine Karriere aufgrund von Verletzungsproblemen beendete.

Für die Katalanen bestritt Thiago 100 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm elf Tore und 19 Vorlagen. Mit Barca holte er einst zu Beginn seiner Karriere unter anderem vier Mal den spanischen Meistertitel sowie ein Mal die Champions League.

