Der frühere Barcelona- und Bayern-Profi Thiago soll wohl in Kürze das Trainerteam von Hansi Flick bei den Katalanen erweitern.

Beim spanischen Meister FC Barcelona bekommt Trainer Hansi Flick wohl in Kürze prominente Verstärkung.

Wie "Cadena SER" und die Zeitung "Sport" berichten, soll der frühere Barca- und Bayern-Profi Thiago zum Staff von Flick stoßen.

Der 34-Jährige hospitierte bereits vor einem Jahr für kurze Zeit bei Flick, nun soll diese Zusammenarbeit längerfristig angelegt werden.