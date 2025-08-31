Der spanische Spitzenklub FC Barcelona und sein deutscher Trainer Hansi Flick haben den ersten Rückschlag der neuen Saison kassiert.

Bei Rayo Vallecano kam der FC Barcelona nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und verpasste damit den Sprung zurück an die Tabellenspitze von La Liga. Allen voran der VAR sorgte am Sonntagabend dabei für Diskussionsstoff - weil er nicht funktionierte.

Superstar Lamine Yamal brachte den Favoriten, der mit zwei Siegen aus zwei Spielen gestartet war, per Foulelfmeter in Führung (40.). Der 18-Jährige hatte den Strafstoß mit einem sehenswerten Solo samt doppelten Hackentrick zuvor selbst herausgeholt.

Es gab den Kontakt mit Rayo-Verteidiger Pep Chavarría, Schiedsrichter Mateo Busquets zeigte auf den Punkt - konnte sich die Bilder aber nicht noch einmal anschauen.