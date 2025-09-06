Anzeige
La liga

FC Barcelona: Raphinha wirft Disneyland Paris wegen Vorfall mit Kind Rassismus vor

  • Veröffentlicht: 06.09.2025
  • 20:06 Uhr
  • ran.de

Nach einem Besuch im Disneyland Paris macht Raphinha vom FC Barcelona seinem Ärger in den sozialen Medien Luft. Im Video zeigt er, wie sein Sohn von einem Mitarbeiter in einem Kostüm ignoriert wurde – und erhebt schwere Vorwürfe gegen den Freizeitpark.

"Warum wurden alle weißen Kinder umarmt, und mein Sohn nicht?" Das fragte Raphinha vom FC Barcelona in seiner Instagram-Story und warf einem Mitarbeiter des Disneyland Paris damit implizit Rassismus vor.

Dazu postete der Barca-Star mehrere Videos, die seinen kleinen Sohn Gael offenbar im Disneyland Paris zeigen, wie er vergeblich versucht, ein Maskottchen im Chip-and-Dale-Kostüm (Ahörnchen und Behörnchen) zu umarmen.

Während Raphinhas Sohn leer ausging, nahm das Maskottchen im Video dagegen mehrere andere Kinder in den Arm.

"Eure Angestellten sind eine Schande. Man sollte Menschen nicht so behandeln, schon gar kein KIND", schrieb Raphinha in seiner Instagram-Story in Richtung des Freizeitparks: "Ihr solltet Kinder glücklich machen, nicht sie vor den Kopf stoßen. Ich sage lieber 'vor den Kopf stoßen', um nichts Schlimmeres zu sagen."

Auch Raphinhas Frau übt Kritik

Zwar habe Raphinha Verständnis für die Müdigkeit der Menschen im Maskottchen-Kostüm, doch sein Sohn habe nur ein Hi und eine Umarmung haben wollen. "Zum Glück für euch versteht er noch nicht, was passiert ist", so der brasilianische Offensivspieler.

Auch Raphinhas Frau Natalia Belloli zeigte sich verärgert. "Mein Sohn bettelte um eine Umarmung und streckte beide Hände nach dem Maskottchen aus, das dann vor ihm zurückwich. Wie ärgerlich das ist", schrieb sie.

