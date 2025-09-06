Der spanische Meister FC Barcelona steckt vor dem Heimspiel gegen den FC Valencia in der Stadion-Zwickmühle.

Für den FC Barcelona steht nach der Länderspielpause in La Liga das erste Heimspiel der Saison 2025/26 an. Doch wo werden die Katalanen die Partie gegen den FC Valencia am 14. September austragen (ab 21 Uhr im Liveticker)?

Der amtierende Meister steckt derzeit in einer Zwickmühle wegen einer Heimspielstätte für die Begegnung gegen die "Fledermäuse". Für das renovierte Camp Nou fehlen nach wie vor die endgültigen Bauabnahmebescheinigungen, wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet.

Daher sollen sich die Katalanen wohl darum bemühen, das kleine Johan-Cruyff-Stadion für die Partie gegen Valencia als Austragungsort herzurichten. Problem allerdings: Die Arena hat nur ein Fassungsvermögen von 6.000 Plätzen, La Liga schreibt jedoch eine Mindestkapazität von 8.000 Plätzen vor.