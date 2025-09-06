Anzeige
La liga

FC Barcelona: Stadion-Chaos vor dem Heimspiel gegen FC Valencia

  • Veröffentlicht: 06.09.2025
  • 18:31 Uhr
  • ran.de

Der spanische Meister FC Barcelona steckt vor dem Heimspiel gegen den FC Valencia in der Stadion-Zwickmühle.

Für den FC Barcelona steht nach der Länderspielpause in La Liga das erste Heimspiel der Saison 2025/26 an. Doch wo werden die Katalanen die Partie gegen den FC Valencia am 14. September austragen (ab 21 Uhr im Liveticker)?

Der amtierende Meister steckt derzeit in einer Zwickmühle wegen einer Heimspielstätte für die Begegnung gegen die "Fledermäuse". Für das renovierte Camp Nou fehlen nach wie vor die endgültigen Bauabnahmebescheinigungen, wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet.

Daher sollen sich die Katalanen wohl darum bemühen, das kleine Johan-Cruyff-Stadion für die Partie gegen Valencia als Austragungsort herzurichten. Problem allerdings: Die Arena hat nur ein Fassungsvermögen von 6.000 Plätzen, La Liga schreibt jedoch eine Mindestkapazität von 8.000 Plätzen vor.

Nun muss Barca wohl auf eine Ausnahmeregelung hoffen, die dem Bericht nach durchaus möglich sei, um die Zeit bis zur Freigabe des Camp Nou zu überbrücken. Im Johan-Cruyff-Stadion spielen normalerweise die zweite Mannschaft des FC Barcelona sowie das Frauen-Team des Klubs.

Barca will keine Rückkehr ins ungeliebte Olympia-Stadion

Ob das Johan-Cruyff-Stadion als Ausweich-Arena von den Verantwortlichen von La Liga abgesegnet wird, ist dem Bericht nach noch offen, damit steht Barca aktuell ohne Austragungsort für die Partie gegen Valencia da.

Zuletzt spielte die Flick-Elf während der Renovierungsarbeiten im Camp Nou im ungeliebten Olympia-Stadion, dorthin würde der Klub aber wohl für die Partie gegen Valencia nun ungern zurückkehren.

Ein Wechsel von Andre Onana in die Türkei rückt näher. Wie Fabrizio Romano berichtet, sollen Manchester United und Trabzonspor Einigkeit über eine Leihe des Torhüters erzielt haben. Nun müsse sich Trabzonspor nur noch mit dem Kameruner einigen. Onana ist bei Manchester United derzeit nur noch die Nummer zwei hinter dem Türken Altay Bayindir. Zuletzt stand er beim peinlichen EFL-Cup-Aus gegen Grimsby Town im United-Tor.

Real Madrid könnte laut "Marca" im Sommer 2026 einen Vorstoß bei PSG-Star Vitinha unternehmen. Demnach habe der Portugiese für diesen Zeitpunkt mit den Franzosen eine Absprache, für 90 Millionen Euro wechseln zu dürfen. Bei PSG steht Vitinha, der maßgeblich zum Champions-League-Sieg zuletzt beitrug, noch bis 2029 unter Vertrag.

Die spanische Sportzeitung "AS" berichtete bereits während des Sommer-Transferfensters von einem möglichen Aus von Antonio Rüdiger bei Real Madrid. Sein Vertrag läuft im nächsten Sommer aus. Wie Neu-Coach Xabi Alonso zu ihm steht, bleibt abzuwarten. Mit Dean Huijsen und Raul Asencio hat der Verein in der Defensive nachgebessert. Eine mögliche Vertragsverlängerung soll, wenn überhaupt, zum Ende der Saison Thema werden. Es bahnt sich eine Hängepartie an.

Der FC Barcelona startete die Saison 2025/26 in La Liga mit drei Auswärtsspielen in Folge, damit den Katalanen mehr Zeit bis zur Freigabe des neuen Camp Nou bleibt.

Durch die immer noch fehlenden Bauabnahmebescheinigungen droht der Plan, schon gegen Valencia zurückzukehren, nun aber wohl zu scheitern und Barca steckt zumindest kurzfristig in einer Stadion-Zwickmühle.

