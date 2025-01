Der deutsche Trainer des FC Barcelona hofft weiter auf ein gutes Ende im Drama um Dani Olmo. "Wir brauchen ihn", sagt Hansi Flick.

FC Barcelona-Trainer Hansi Flick glaubt weiterhin an ein positives Ende im Registrierungs-Chaos um den spanischen Europameister Dani Olmo.

"Ich habe das Vertrauen, dass der Klub das schaffen wird", sagte der ehemalige Bundestrainer nach dem 4:0-Erfolg seines Teams in der dritten Runde der Copa del Rey beim Viertligisten UD Barbastro.

Am Samstagmorgen habe Flick noch mit Sommerneuzugang Olmo gesprochen. "Dani will für Barca spielen. Wir brauchen Ihn und auch Pau Víctor. Sie sind sehr gute Spieler", sagte der 59-Jährige: "Wir müssen abwarten. Das ist das Einzige, was wir jetzt tun können."

Vor der Partie hatten die Katalanen einen erneuten Rückschlag erlitten. Der Kontrollausschuss des spanischen Fußballverbandes RFEF und der Liga wies gemeinschaftlich einen erneuten Antrag der Katalanen auf eine Spielberechtigung für den 26-Jährigen ab. Damit ist Olmo, ebenso wie sein Landsmann Víctor, nicht mehr einsetzbar für das Team von Flick.