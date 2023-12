Anzeige

Für den FC Barcelona läuft es in der spanischen Liga nicht rund. Trainer Xavi äußert Kritik, vor allem in Richtung Robert Lewandowski.

Beim FC Barcelona läuft es alles andere als rund. Nach der Pleite gegen Spitzenreiter Girona in der Vorwoche, glückte auch an diesem Wochenende kein Sieg. Beim FC Valencia ging Barca zwar durch Joao Felix mit 1:0 in Führung, Hugo Guillamon glich für die Gastgeber aber aus und stellte damit den 1:1-Endstand her.

Für Trainer Xavi, der mehr und mehr in der Kritik steht, wurde vor allem die Abschlussschwäche seines Teams zum Problem, was er nach der Partie auch klar äußerte. "Wir sind wohl eine der schlechtesten Mannschaften in Europa, was die Effektivität angeht", monierte er.

Eine Aussage, welche durch den Blick auf die Zahlen belegt wird. Laut "Marca" sind die Katalanen in Sachen Effektivität – verglichen mit den anderen Teams aus den besten fünf Ligen Europas – nur auf Rang 58.

Insgesamt 275 Abschlüsse zählten die Statistiker, daraus resultierten aber nur magere 31 Tore. Knapp neun Chancen braucht es also, um einen Treffer zu erzielen. Zum Vergleich: Der Überraschungs-Tabellenführer Girona braucht nur fünf.