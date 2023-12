FC Barcelona: Torhüter Marc-Andre ter Stegen muss operiert werden

Anzeige

Der deutsche Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen muss aufgrund anhaltender Rückenprobleme operiert werden. Dies bestätigte sein Klub, der FC Barcelona.

Von Christoph Gailer und Daniel Kugler

Verletzungsschock für "Barca" und den DFB!

Nachdem der deutsche Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen zuletzt schon seine Teilnahme an den Länderspielen gegen die Türkei und Österreich kurzfristig abgesagt hat, muss der Keeper des FC Barcelona nun sogar noch deutlich länger pausieren.

Die Katalanen gaben am Dienstag in einem Statement auf "X" (ehemals Twitter) bekannt, dass sich der 31-Jährige aufgrund anhaltender Rückenprobleme noch in dieser Woche einer Operation unterziehen werde. Nach der Prozedur werden die "Blaugrana" nach eigener Aussage eine weitere Stellungnahme abgeben.

Die spanische Zeitung "Sport" hatte bereits vor wenigen Tagen über die drohende OP berichtet. Bislang versuchte es die medizinische Abteilung des Klubs bei ter Stegen demnach mit Physiotherapie, die zeigte dem Bericht zufolge aber keine deutliche Verbesserung der Rückenproblematik.

Aus diesem Grund konnte der Keeper zuletzt auch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Beim zurückliegenden 1:0-Sieg in in La Liga gegen Atletico Madrid ersetzte Eigengewächs Inaki Pena die aktuelle deutsche Nummer eins zwischen den Pfosten.