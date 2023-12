Marc-Andre ter Stegen: Kostet ihn die Verletzung seinen Stammplatz bei der EM 2024?

"Nach intensiven Gesprächen mit dem Ärzteteam des Vereins und verschiedenen unterstützenden Experten haben wir uns für einen chirurgischen Eingriff entschieden", schrieb ter Stegen. Dazu postete der 31-Jährige ein Foto mit nachdenklichem Blick. Es sei jedoch "die richtige und sichere Entscheidung, um zu den besten Bedingungen für meinen Klub und die Nationalmannschaft zurückzukommen", so ter Stegen.

Eine Operation am Rücken zwingt den Keeper des FC Barcelona wochenlang zum Zusehen - und droht ihn auch im Kampf um die Nummer eins beim DFB mit Manuel Neuer zurückzuwerfen.

Die Rückkehr in den Wartestand ist für Marc-Andre ter Stegen nur schwer zu ertragen. "Die Pause nervt offensichtlich", schrieb der Nationaltorhüter bei Instagram.

Bei der Nationalelf schien ter Stegen eigentlich gesetzt. Das Traumziel, bei der EM endlich aus Neuers langem Schatten zu treten, schien nach dem komplizierten Beinbruch des Münchners in Reichweite.

Der Eingriff soll laut Barca noch in dieser Woche erfolgen, im Anschluss daran soll es eine neue Stellungnahme des Vereins geben. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schickte bereits Genesungswünsche. "Alles Gute für die OP, Marc! Wir denken an dich!", hieß es unter dessen Post.

Ter Stegen verletzt: Profitiert Neuer?

Der langjährige Platzhirsch Neuer (117 Länderspiele) kämpfte sich aber zurück. Zuletzt überragte der 37-Jährige wieder, hielt wie zu besten Zeiten. In Berlin durfte Neuer sogar den EM-Ball präsentieren, dort also, wo am 14. Juli 2024 das Finale steigen wird. Natürlich wolle er dann dabei sein, sagte Neuer - als Stammkeeper wohlgemerkt.

Im März, wenn die DFB-Auswahl das EM-Jahr mit den Länderspielen in Lyon gegen Vize-Weltmeister Frankreich und zu Hause gegen die Niederlande eröffnen wird, soll der Münchner beim DFB wieder dabei sein. Das hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann erst am Samstag am Rande der Gruppenauslosung für die Endrunde bestätigt.