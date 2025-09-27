Anzeige
La Liga

FC Barcelona: Nationaltrainer de la Fuente schießt gegen Hansi Flick zurück

  • Veröffentlicht: 27.09.2025
  • 12:43 Uhr
  • ran.de

Nach der Verletzung von Lamine Yamal bei Spaniens Nationalmannschaft geht der verbale Schlagabtausch zwischen dem Verband und dem FC Barcelona in die nächste Runde.

Die Verletzung von Lamine Yamal sorgt nach wie vor für Spannungen zwischen dessen Klub FC Barcelona und dem spanischen Fußballverband.

Der 18-Jährige verletzte sich Anfang September bei der Nationalmannschaft und fällt seitdem aus. Ob er am Sonntagabend im La-Liga-Spiel der Katalanen gegen Real Sociedad (ab 18:30 Uhr im Liveticker) wieder dabei sein kann, ist noch offen.

Schon damals beschwerte sich Barca-Coach Hansi Flick über die vielen Einsatzzeiten seines Schützlings für Spanien, obwohl er bereits angeschlagen zur Nationalmannschaft anreiste. Dennoch spielte der Teenager bei den Siegen gegen Bulgarien (3:0) und die Türkei (6:0) jeweils über 70 Minuten.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste zur La Liga in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

Anzeige

"In jedem Spiel lagen sie mit mindestens drei Toren vorne, er spielte 79 und 73 Minuten. Zwischen den Spielen hat er nicht trainiert. Das ist keine Rücksichtnahme auf die Spieler", kritisierte Flick damals den spanischen Nationaltrainer Luis de la Fuente, der die Iberer 2024 zum EM-Titel führte.

Anzeige

De la Fuente kontert: "Interessiert mich auch nicht"

Offenbar hat der spanische Erfolgscoach die Kritik aus Barcelona immer noch nicht verdaut. Er schoss am Donnerstag auf einer Ehrung in seiner Heimatregion La Rioja gegen Barca und Flick zurück. "Heute, in meiner Heimat, erinnere ich mich in diesem Moment nicht daran, was Flick gesagt hat, und es interessiert mich auch nicht", reagierte de la Fuente harsch auf eine Frage nach dem Zwist mit den Katalanen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Ballon d'Or: So viele Stimmen für den ersten Platz bekamen die Ballon d'Or-Kandidaten

1 / 10
<em><strong>So viele Stimmen für den ersten Platz bekamen die Ballon d'Or-Kandidaten</strong><br>Beim Ballon d’Or stimmen ausgewählte Journalistinnen und Journalisten aus verschiedenen Ländern ab. Sie geben eine Rangliste der fünf besten Spieler des Jahres ab, die je nach Platzierung Punkte erhalten. Am Ende gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtpunktzahl den Ballon d’Or. <strong>ran</strong> präsentiert, welcher Kandidat, wie viele Stimmen bekommen hat.</em>
© imago

So viele Stimmen für den ersten Platz bekamen die Ballon d'Or-Kandidaten
Beim Ballon d’Or stimmen ausgewählte Journalistinnen und Journalisten aus verschiedenen Ländern ab. Sie geben eine Rangliste der fünf besten Spieler des Jahres ab, die je nach Platzierung Punkte erhalten. Am Ende gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtpunktzahl den Ballon d’Or. ran präsentiert, welcher Kandidat, wie viele Stimmen bekommen hat.

<strong>Scott McTominay (SSC Napoli)</strong><br>1 Stimme für den ersten Platz
© IMAGO/Fotoagenzia

Scott McTominay (SSC Napoli)
1 Stimme für den ersten Platz

<strong>Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain)</strong><br>1 Stimme für den ersten Platz
© IMAGO/ZUMA Press Wire

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain)
1 Stimme für den ersten Platz

<strong>Kylian Mbappe (Real Madrid)</strong><br>1 Stimme für den ersten Platz
© IMAGO/AOP.Press

Kylian Mbappe (Real Madrid)
1 Stimme für den ersten Platz

<strong>Achraf Hakimi (Paris Saint Germain)</strong><br>3 Stimmen für den ersten Platz
© IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Achraf Hakimi (Paris Saint Germain)
3 Stimmen für den ersten Platz

<strong>Mohamed Salah (Liverpool FC)</strong><br>4 Stimmen für den ersten Platz
© Pressinphoto

Mohamed Salah (Liverpool FC)
4 Stimmen für den ersten Platz

<strong>Vitinha (Paris Saint Germain)</strong><br>6 Stimmen für den ersten Platz
© PsnewZ

Vitinha (Paris Saint Germain)
6 Stimmen für den ersten Platz

<strong>Lamine Yamal (FC Barcelona)</strong><br>11 Stimmen für den ersten Platz
© IMAGO/Photo Players Images

Lamine Yamal (FC Barcelona)
11 Stimmen für den ersten Platz

<strong>Ousmane Dembele (Paris Saint Germain)</strong><br>73 Stimmen für den ersten Platz
© IMAGO/Xinhua

Ousmane Dembele (Paris Saint Germain)
73 Stimmen für den ersten Platz

<strong>Raphinha (FC Barcelona)</strong><br>0 Stimmen für den ersten Platz
© 2025 Getty Images

Raphinha (FC Barcelona)
0 Stimmen für den ersten Platz

Dabei ruderte Flick nach seiner Kritik auch leicht zurück, schob den mangelnden Austausch mit de la Fuente auf eine mögliche Sprachbarriere. "Ich habe nie wirklich mit ihm gesprochen. Vielleicht ist mein Spanisch nicht gut, sein Englisch ist nicht gut, das ist also ein Problem", sagte Flick in Richtung de la Fuente.

News und Videos zur La Liga
Joan Garcia
News

Barca: So plant der Klub nach dem Garcia-Ausfall

  • 27.09.2025
  • 12:22 Uhr
Real Madrid CF Vs RCD Espanyol in Spain - 20 Sep 2025 Vinicius Junior of Real Madrid CF seen in action during the 2025 2026 La Liga EA Sports week 5 football match between Real Madrid CF and RCD Es...
News

Wirbel um Vini Jr: Blitzt Berater im Vertragspoker ab?

  • 25.09.2025
  • 09:53 Uhr
Spanish La Liga EA Sports soccer match Levante vs Real Madrid at Ciutat de Valencia stadium in Valencia, Spain 23 September 2025 Vinicius Jr 900 Cordon Press PUBLICATIONxNOTxINxFRAxESP 900 CordonxP...
News

"Es ist genug": Vini Junior erneut in der Kritik

  • 24.09.2025
  • 23:26 Uhr
ESP: Real Madrid CF - RCD Mallorca. La Liga EA Sports. Date 3 Vinicius Junior of Real Madrid CF and Xabi Alonso head coach of Real Madrid CF during the La Liga EA Sports match between Real Madrid C...
News

Eklat bei Auswechslung: Zoff um Vini droht bei Real zu eskalieren

  • 24.09.2025
  • 10:07 Uhr
Auch das Dach soll später kommen, als geplant
News

Camp Nou steht vor nächstem Problem – Barca immer noch ohne Stadion

  • 23.09.2025
  • 23:06 Uhr
Asencio im Champions-League-Spiel gegen Marseille
News

Real-Profi Asencio muss wegen Sex-Video vor Gericht

  • 18.09.2025
  • 17:58 Uhr
imago images 1064169832
News

Causa ter Stegen: Ex-Barca-Star rät zu drastischem Schritt

  • 17.09.2025
  • 15:19 Uhr
Lewandowski
News

Gala vor Mini-Kulisse: Barca schießt Valencia aus Ausweichstadion

  • 14.09.2025
  • 23:00 Uhr
2235216891
News

Schiri-Zoff: Real zündet neue Eskalationsstufe

  • 14.09.2025
  • 00:41 Uhr
May 18, 2025, Barcelona, Spain, Spain: Lamine YAMAL of Barcelona and Hansi FLICK of Barcelona during the LaLiga match between FC Barcelona, Barca and Villarreal CF at Estadi Olimpic Lluis Companys ...
News

Yamal fällt aus - Flick sauer auf Nationaltrainer

  • 13.09.2025
  • 14:10 Uhr