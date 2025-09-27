Nach der Verletzung von Lamine Yamal bei Spaniens Nationalmannschaft geht der verbale Schlagabtausch zwischen dem Verband und dem FC Barcelona in die nächste Runde.

Die Verletzung von Lamine Yamal sorgt nach wie vor für Spannungen zwischen dessen Klub FC Barcelona und dem spanischen Fußballverband.

Der 18-Jährige verletzte sich Anfang September bei der Nationalmannschaft und fällt seitdem aus. Ob er am Sonntagabend im La-Liga-Spiel der Katalanen gegen Real Sociedad (ab 18:30 Uhr im Liveticker) wieder dabei sein kann, ist noch offen.

Schon damals beschwerte sich Barca-Coach Hansi Flick über die vielen Einsatzzeiten seines Schützlings für Spanien, obwohl er bereits angeschlagen zur Nationalmannschaft anreiste. Dennoch spielte der Teenager bei den Siegen gegen Bulgarien (3:0) und die Türkei (6:0) jeweils über 70 Minuten.