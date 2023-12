FC Barcelona: Robert Lewandowski bekommt Rüffel von Xavi

Anzeige

Beim FC Barcelona läuft es nicht rund. Stürmer Robert Lewandowski bekommt den Ärger von Trainer Xavi ab.

Der FC Barcelona gibt ein sportlich schwaches Bild ab. Gegen das noch sieglose Tabellenschlusslicht UD Almeria würgte sich der Meister zu einem 3:2-Sieg. Der wenig überzeugende Auftritt sorgte bei Trainer Xavi offenbar für einen Wutausbruch.

Wie die spanische "AS" berichtet, soll Xavi in der Halbzeitpause beim Zwischenstand von 1:1 ausgerastet sein und gebrüllt haben: "Ich will, dass ihr wie Schweine rennt."

Insbesondere Stürmer Robert Lewandowski bekam angeblich den Frust des Trainers ab. Xavi soll den ehemaligen Bayern-Star aufgefordert haben: "Jetzt fang doch mal an, richtig zu laufen!"