Real Madrid: Gibt es Spannungen in der Kabine? Allen voran die, ob Alonso möglicherweise auf einem Pulverfass sitzt. Denn wie das renommierte Portal berichtet, soll es schon seit längerer Zeit Spannungen in der Kabine geben, weiter verschärft durch die Abgänge von Führungsspielern wie Luka Modric und Lucas Vazquez. Dadurch sei angeblich ein Vakuum entstanden. Das sollen Quellen aus dem Umfeld der Mannschaft verraten haben. "Wenn beide gehen, wird es sehr schwer. Es geht nicht ums Fußballerische, sondern um die Stimmung", wird ein Insider zitiert. Es ist keine einfache Aufgabe, eine solche Ansammlung von Superstars mit enormen Egos zu führen, bei Laune zu halten und einzustimmen. Alonsos Vorgänger Carlo Ancelotti ist das eine lange Zeit hervorragend gelungen. Der Italiener hatte das Gefüge im Griff, was sich in zahlreichen Erfolgen widerspiegelte. Doch wie es in dem Bericht heißt, soll es zum Ende seiner Amtszeit erste, größere Probleme gegeben haben, weil sich Routiniers über das Verhalten jüngerer Spieler und über Entscheidungen der Klubführung echauffiert haben sollen.

Real Madrid: Noch schlimmer unter Xabi Alonso? Unter Alonso hat sich das angeblich noch verschlimmert. Wenig förderlich könnte es dabei gewesen sein, dass Alonso öfter mit Stars aneinander gerasselt ist. Dabei soll es zu Reibereien mit Vinicius Junior, Rodrygo und Federico Valverde gekommen sein. "Wir wollen stärker und konzentrierter auftreten. Auch mit dem Trainer hatten wir viele Gespräche", sagte Valverde zum Beispiel nach dem 2:5 bei Atletico. Er habe zwar unter dem neuen Trainerstab "sehr gut begonnen", jedoch falle es ihm in den vergangenen Wochen "wesentlich schwerer, sich auf dem Platz wohl zu fühlen".

Xabi Alonso bei Real Madrid: Rachsüchtig? Daneben rumorte es medial, als er in der Champions League am zweiten Spieltag Rechtsverteidiger spielen sollte, aber zuvor auf der PK öffentlich erklärte, dass er das nicht gerne macht. Anschließend saß er 90 Minuten lang auf der Bank. Ein gefundenes Fressen für die wenig zimperlichen spanischen Medien. Die "Marca" bezeichnete Alonso als rachsüchtig. In den sozialen Medien stellte Valverde klar: "Ich habe ein gutes Verhältnis zum Trainer, wodurch ich mich sicher genug fühle, ihm zu sagen, welche Position ich auf dem Spielfeld am liebsten spiele, aber ich habe ihm immer, immer klargemacht, dass ich bereit bin, überall zu spielen, auf jeder Reise und in jedem Spiel."

Real Madrid: Ohne Nebengeräusche geht es nicht Nebengeräusche, mal leiser, mal lauter, gehören bei Real zum guten Ton, wenn man so will. Ohne geht es nicht. Bedächtig geht es aktuell nicht zu. Denn zur Wahrheit gehören trotz der starken Bilanz bislang auch schwankende Leistungen. Phasenweise agiert das Team dann unorganisiert, nicht selten auch wenig überzeugend. Real hat den Rhythmus noch nicht gefunden, das Ganze wirkt noch fragil. Der Clasico ist damit nicht nur ein Stress-, sondern auch ein Stimmungstest. Die kann bei einer Pleite nämlich ganz schnell ins Negative umschlagen. Um dort dann erstmal zu verharren. "Verlieren verboten" heißt es beim Clasico – in beiden Lagern. Natürlich weiß Alonso das.

