Real Madrid: Jude Bellingham droht nach "Fuck"-Eklat empfindliche Strafe

In Artikel 94 des Disziplinarkodex' des Königlichen Spanischen Fußballverbands RFEF steht geschrieben, dass "das Beleidigen, Beschimpfen oder Ansprechen des Hauptschiedsrichters, der Assistenten, des vierten Offiziellen, der Direktoren oder Sportbehörden in beleidigenden Begriffen oder Haltungen" mit einer Sperre von vier bis zwölf Spielen bestraft werden soll.

Der Offensivspieler der Königlichen hatte Ende der ersten Halbzeit mit dem Unparteiischen Jose Luis Munuera Montero diskutiert und musste in der Folge das Spiel verlassen. Im Schiedsrichterbericht schrieb der Offizielle nach der Partie, Bellingham habe ihn mit den Worten "Fuck you" beleidigt .

Es war der Aufreger in der spanischen Liga am vergangenen Wochenende. Beim 1:1-Unentschieden von Real Madrid gegen CA Osasuna flog Jude Bellingham am Samstagabend infolge einer Roten Karte vom Platz.

Bellingham mit Vorgeschichte

Das Problem: Bellingham fiel in der laufenden Saison bereits mit ähnlichen Vorfällen auf. Im La-Liga-Spiel gegen Stadtrivale Atletico zeichneten Mikrofone am Platz auf, wie er den Linienrichter mit "Fuck you" beleidigte. Dazu soll es auch in einem Ligaspiel gegen Espanyol Barcelona und in der Champions League gegen die AC Mailand zu ähnlichen Vorkommnissen gekommen sein.

Bellingham selbst setzte sich gegen die Aussage des Schiedsrichters übrigens zur Wehr und erklärte, er habe nicht mit ihm, sondern mit sich selbst gesprochen.

Real-Coach Carlo Ancelotti, der die Gelbe Karte sah und nach dem Halbzeitpfiff beruhigt werden musste, sagte nach der Partie: "Der Schiedsrichter versteht Englisch nicht gut. Bellingham sagte 'Fuck off' und nicht 'Fuck you'.“