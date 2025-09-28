Anzeige
Real Madrid - Trainer Xabi Alonso: "Keine Ausreden" für desaströse Derby-Klatsche

Nachdem Real Madrid in einem ausgeglichenen Spiel gegen Atletico mit einem 2:2 in die Halbzeitpause ging, zog Atletico in der zweiten Halbzeit davon und entschied die Partie mit 5:2 für sich. Real-Coach Xabi Alonso ging anschließend hart mit seiner Mannschaft ins Gericht.

Trainer Xabi Alonso vom spanischen Rekordmeister Real Madrid ist nach der Derby-Klatsche bei Atletico hart mit seinen Stars ins Gericht gegangen.

"Es gibt keine Ausreden", sagte der frühere Leverkusener Meistercoach nach dem bitteren 2:5 (2:2) bei den Colchoneros und schimpfte: "Es war ein schlechtes Spiel, es tut weh. Wir haben nicht genug gekämpft. Ich hätte mir in allen Bereichen ein höheres Niveau gewünscht."

Die Königlichen kassierten in Alonsos erstem Derby als Real-Coach erstmals seit 1950 fünf Gegentore gegen ihren Stadtrivalen, für den Julián Álvarez doppelt traf.

Auch das achte Saisontor des Superstars Kylian Mbappe und die Startelf-Rückkehr von Jude Bellingham nach dessen Schulter-OP halfen nicht.

Atletico zeigt sich in Top Verfassung vor Champions League

Das Real-Hausblatt "Marca" nahm Álvarez aufs Titelblatt und schrieb von der "manita histórico", also der "geschichtsträchtigen Hand", einem Fußball-Ausdruck, der sich auf die fünf Finger analog zu den fünf Gegentoren bezieht.

"AS" sah Real "gedemütigt" und schrieb Alonso zahlreiche Fehlentscheidungen zu.

Atlético zeigte sich dagegen gut gerüstet für das Champions-League-Spiel am Dienstag (21.00 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt.

"Wir hatten einen schwierigen Saisonstart", sagte der sichtlich gerührte Trainer Diego Simeone, "das sind jetzt viele Emotionen. Wir wussten von Beginn an, wo wir ihnen wehtun konnten."

