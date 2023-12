Aymeric Laporte (Al-Nassr)

Real Madrid braucht dringend einen Innenverteidiger. Denn Eder Militao und David Alaba sind langzeitverletzt. Deshalb sollen die Königlichen an Aymeric Laporte interessiert sein, der zurzeit bei Al-Nassr in Saudi-Arabien spielt, wie "Marca" berichtet. Doch Laporte soll kein Interesse an einem Wechsel haben. Die umgerechnet ca. 26,6 Millionen Euro Jahresgehalt wird Real wohl kaum bieten können. © 2023 Getty Images