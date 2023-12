FC Barcelona will Robert Lewandowski von Gehaltsverzicht überzeugen

Anzeige

Der hochverschuldete FC Barcelona hat Probleme mit der Gehaltsobergrenze und will deshalb Robert Lewandowski überzeugen, in der kommenden Saison auf Gehalt zu verzichten. Der Mittelstürmer wird wohl zustimmen, da er nach wie vor auf höchstem Niveau spielen will.

Auch wenn die Bilanzen zuletzt etwas positiver ausfielen, plagen den FC Barcelona enorme Schulden. Im Gegensatz dazu stehen die riesigen Gehälter, die die Katalanen ihren Stars nach wie vor zahlen.

Einer davon ist Robert Lewandowski, der dem Radiosender "Cadena Ser" zufolge in dieser Spielzeit ein Gehalt von 13 Millionen Euro erhält. Netto wohlgemerkt.

Da der polnische Torjäger nach seinem Wechsel vom FC Bayern München nach Barcelona im Sommer des vergangenen Jahres einen gestaffelten Vertrag unterschrieb, wird diese Summe in der Saison 2024/25 nochmals auf 16 Millionen Euro ansteigen.

Um nicht gegen die in Spanien gültige Gehaltsobergrenze von rund 270 Millionen Euro pro Mannschaft und Saison zu verstoßen, hofft Barca darauf, sich mit einigen Stars gütlich auf einen Gehaltsverzicht einigen zu können.

Einer dieser Stars ist Robert Lewandowski.