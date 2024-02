Rot-Weiß Oberhausen versinkt im Chaos: Ultras forcieren Trainerentlassung

Anzeige Bei Rot-Weiß Oberhausen rumort es gewaltig. Nachdem die organisierten Fans der Vereinsführung mit Boykott drohten, falls der Trainer nicht entlassen wird, knickten die Verantwortlichen ein. Es herrscht Chaos. Von Kai Esser Rot-Weiß Oberhausen schreibt schon seit längerer Zeit keine sportlichen Schlagzeilen mehr, die über die Regionalpresse hinaus gehen. Für Aufsehen sorgt der Klub vom Niederrhein dieser Tage jedoch bundesweit. Und das hat wenig mit dem sechsten Tabellenplatz zu tun, den die Rot-Weißen in der viertklassigen Regionalliga West aktuell inne haben. Zwar hat RWO in den letzten drei Spielen jeweils nur ein Remis erreicht, ist aber seit fünf Spielen unbesiegt. Und Tabellenführer Alemannia Aachen, ist, mit einem Spiel weniger auf der Habenseite und wenige Tage vor dem direkten Duell auf dem Tivoli, "nur" neun Punkte entfernt. Dennoch musste Trainer Jörn Nowak seine Koffer packen, er wurde am Dienstag beurlaubt. "Die Unruhe der letzten Tage im Verein auf verschiedene Ebenen, auch im sportlichen Bereich, hat diese Reaktion erfordert", heißt es auf der Website. Doch das Aus des Trainers hat weit mehr als sportliche Gründe.

Anzeige

Fanszene setzen Vereinsführung unter Druck: Boykott, bis der Trainer fliegt Der Hauptgrund für die Entlassung war vor allem die aktive Fanszene. In einem offenen Brief an die Klub-Verantwortlichen stellten sie klar, dass es keine Unterstützung mehr für die Mannschaft gebe, solange Nowak weiter Trainer ist.

"Wir fordern den sofortigen Rücktritt von Jörn Nowak als Cheftrainer von Rot-Weiß Oberhausen. Sollte dies nicht geschehen, werden wir unseren Protest weiterhin fortsetzen", heißt es in einem Statement, das mit "Fanszene Oberhausen" unterschrieben ist. Bereits beim vergangenen Heimspiel gegen den SV Lippstadt wurde der Rausschmiss des Hauptübungsleiters auch visuell gefordert.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die organisierten Fans von RWO taten beim Spiel gegen den SV Lippstadt (1:1) ihren Unmut kund. © Sven Lesser

Vor allem eine Auseinandersetzung beim Jahresauftakt in Mönchengladbach stieß den Anhängern übel auf. Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen die Zweitvertretung der Borussia wollten die Fans enttäuscht den Block verlassen und so ihre Botschaft an die Mannschaft senden. Mittlerweile Ex-Trainer Nowak soll die Fans jedoch "verfolgt" haben und zur Rede stellen wollen - erfolglos. "Das ist das Letzte und ihr seid das Letzte", rief er laut dem Statement der RWO-Anhänger. Das Verhältnis zwischen der Fanszene und dem Trainer war endgültig nicht zu reparieren. Angeknackst war es aber bereits vor der Saison.