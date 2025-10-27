Im türkischen Fußball bahnt sich ein neuer Skandal an: Hunderte Schiedsrichter sollen aktiv an Sportwetten teilgenommen haben. Zehn von ihnen sollen sogar mehr als 10.000 Wetten platziert haben.

Dem türkischen Fußball droht ein massiver Wettskandal: Hunderte Schiedsrichter sollen laut Angaben des türkischen Verbandspräsidenten Ibrahim Haciosmanoglu ein Wettkonto besitzen und teilweise aktiv wetten. Unter den Beschuldigten seien auch Schiedsrichter, die auf der "höchsten Ebene" tätig sind.

Haciosmanoglu versprach eine sofortige Reaktion, die größten Klubs des Landes forderten umgehend Konsequenzen. Die Behörden leiteten derweil Ermittlungen ein.

"Wir sind entschlossen, den Fußball von jeglicher Spur von Korruption zu befreien. Wir werden keine Ausnahmen machen", sagte der Verbandschef, noch am Montag sollten "notwendigen Sanktionen" verhängt werden. Nähere Angaben machte Haciosmanoglu nicht.

Eine interne Untersuchung unter 571 Referees habe ergeben, dass 371 von ihnen Wettkonten besitzen und 152 aktiv wetten. Zehn der beschuldigten Schiedsrichter hätten mehr als 10.000 Wetten platziert, einer von ihnen allein 18.227 Mal, 42 Schiedsrichter jeweils auf mehr als 1000 Fußballspiele, sagte Haciosmanoglu.