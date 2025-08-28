Supercup der Frauen live auf Joyn
Der FC Bayern trifft im Supercup als amtierender Meister der Frauen-Bundesliga und des DFB-Pokals auf den VfL Wolfsburg. ran verrät, wo das Spiel live zu sehen ist.
Die Bayern-Herren haben den Supercup mit einem 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart bereits geholt. Nun wollen auch die Damen nachziehen. Die amtierenden Meisterinnen und Pokalsiegerinnen aus München treffen im Supercup am Samstagnachmittag (14 Uhr) auf Dauer-Rivale VfL Wolfsburg.
Der FC Bayern geht nach der doch sehr dominanten Vorsaison natürlich leicht favorisiert in die Partie. Immerhin hatten die Roten in der vergangenen Saison ganze acht Zähler Vorsprung auf den VfL, der langsam, aber sicher ein wenig den Anschluss zu verlieren droht.
Man darf aber nicht vergessen, dass die Wolfsburgerinnen Spezialistinnen für Pokal-Spiele sind. Zudem sind beide Teams noch nicht im Spielrhythmus, was viele Szenarien offen lässt.
Im direkten Vergleich sind die Wölfinnen minimal vorne. In 61 Partien gab es 25 Siege für Wolfsburg, 24 Erfolge für die Bayern und zwölf Remis. Der FC Bayern hat jedoch sowohl das letzte Aufeinandertreffen in der Bundesliga (3:1) als auch das Supercup-Match im Vorjahr (1:0) für sich entscheiden können.
Der Supercup der Frauen wurde hier zum ersten Mal nach 27 Jahren Pause wieder ausgetragen.
FC Bayern vs. VfL Wolfsburg live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Supercup-Match der Frauen?
- Spiel: FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg
- Wettbewerb: Supercup
- Datum: 30. August 2025
- Uhrzeit: 14:00 Uhr
- Austragungsort: Wildpark Stadion (Karlsruhe)
Supercup live: Läuft FC Bayern vs. VfL Wolfsburg im Free-TV?
Ja, läuft es. Das ZDF überträgt das Supercup-Match zwischen Bayern und Wolfsburg live und in voller Länge.
FC Bayern vs. VfL Wolfsburg live: Wo läuft der Supercup im Pay-TV?
Der Supercup zwischen Bayern und Wolfsburg wird auch auf dem Pay-TV-Sender Magenta TV zu sehen sein. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.
Supercup im Livestream: Den FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg kostenlos auf Joyn sehen
Die Partie wird in der ZDF-Mediathek per Livestream gezeigt. Dieser ist auch kostenfrei auf Joyn abrufbar. Zudem wird es bei Magenta Sport einen Stream geben. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo Voraussetzung.
FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg: Wo gibt's einen Ticker zum Supercup?
Einen Ticker zu Bayern - Wolfsburg gibt es wie üblich auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Alle Informationen zur Übertragung des Supercups
- Spiel: FC Bayern München - VfL Wolfsburg
- Datum und Uhrzeit: 30. August; 14:00 Uhr
- Trainer: Alexander Straus (FC Bayern), Stephan Lerch (VfL Wolfsburg)
- Free-TV: ZDF
- Pay-TV: Magenta TV
- Livestream: Joyn, ZDF-Mediathek, Magenta Sport
- Liveticker: ran.de, ran-App