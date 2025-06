UEFA U21-EM 2025: Das unterscheidet die DFB-Youngster von der A-Nationalmannschaft

Der eingewechselte Ansgar Knauff war ebenfalls ein belebender Aspekt und einer der wenigen Deutschen, die in eher trägeren Phasen das Tempo anziehen konnten. Dass andere DFB-Junioren wie Brajan Gruda oder Paul Nebel gegen die Squadra Azzurra nicht ihren besten Tag hatten, fiel so am Ende nicht entscheidend ins Gewicht.

Myron van Brederode (Fortuna Düsseldorf) - Niederlande Der linke Flügelstürmer gehört eigentlich dem AZ Alkmaar, hat jedoch in der abgelaufenen Saison per Leihe für Düsseldorf gespielt und acht Zweitliga-Scorer markiert. Wie es für den 14-maligen U21-Nationalspieler der Elftal aber weitergeht, ist unklar. Zunächst mal läuft er bei der U21-EM auf.

Jaka Cuber Potocnik (1. FC Köln) - Slowenien Für den erst 19 Jahre alten Köln-Stürmer geht es im Dress von Slowenien auf Torejagd. Der Youngster kickte in der abgelaufenen Saison meist für Köln II und erzielte neun Tore in der Regionalliga. Für die Profis kam er einmal zum Einsatz und hat somit einen Mini-Anteil am Aufstieg.

Deutschland-Legionäre bei der U21-EM: Vom 11. bis zum 28. Juni kämpfen die besten Junioren-Teams Europas bei der U21-EM ( live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran ) um den Titel. Nicht nur im DFB-Team tauchen zahlreiche Akteure aus den deutschen Profi-Ligen auf. Wir werfen einen Blick auf 13 Deutschland-Legionäre, die beim Turnier in der Slowakei dabei sein werden.

Zwar wird der Gladbacher Nathaniel Brown wohl nicht verdrängen, jedoch ist es beruhigend, eine derartige Qualität in der Hinterhand zu haben. Genauso, wie es beruhigend ist, auch noch Spieler wie einen Paul Wanner , Jan Thielmann oder Tim Oermann an Bord zu wissen.

Ebenfalls in den Vordergrund spielen konnte sich gegen die Three Lions Lukas Ullrich, der ein Tor vorbereitete, 70 Prozent seiner Zweikämpfe gewann und insgesamt einen blendenden Eindruck hinterlassen hat.

Joker-Stärke gegen Frankreich ein Vorteil

Die Möglichkeit, in entscheidenden Momenten gleichwertig wechseln zu können, könnte auch im Halbfinale gegen Frankreich (25. Juni, ab 21 Uhr live auf Joyn) zum Schlüsselfaktor werden. Die Franzosen mussten gegen Dänemark lange einen Rückstand hinterherlaufen, jedoch blieben die Impulse von der Bank überschaubar.

Am Ende waren es mit Quentin Merlin und Mathys Tel zwei Startelfspieler, die mit zwei Treffern in der Schlussphase für das 3:2-Happy-End sorgten.

Auch die englische Bank blieb im Turnierverlauf weitgehend blass. Gegen Deutschland vermisste man Impulse der zweiten Reihe und bislang steht auch nur ein Joker-Tor per Elfmeter zu Buche.

Spitzenreiter in dieser Kategorie sind mit drei Joker-Toren die Niederländer. In der entscheidenden Phase der U21-EM dürften Deutschland und die Elftal also einen kleinen Vorteil haben. Dies gilt vor allem für Partien, die - wie in der K.o.-Phase üblich - lange offen sind.