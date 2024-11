U21-Kader fix: Wanner, Beier und Co. gegen Dänemark und Frankreich - Moukoko gibt Comeback

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat ihren Kader für die kommenden Freundschaftsspiele gegen Dänemark und Frankreich verkündet. Wieder mit dabei ist unter anderem Paul Wanner.

Am 15. und 19. November warten für die deutsche U21-Nationalmannschaft die ersten Spiele nach der erfolgreichen Qualifikation für die Europameisterschaft.

Dann geht es in zwei Freundschaftsspielen gegen Dänemark (am 15.11 ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) und Frankreich (am 19.11 ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de).

Dabei baut U21-Trainer Antonio di Salvo neben Paul Wanner, Youssoufa Moukoko, Maxi Beier und Brajan Gruda auch auf Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Tom Bischof (TSG Hoffenheim) und Aljoscha Kemlein (1.FC Union Berlin). Alle drei wurden zum ersten Mal für die U21 nominiert.

"Wir wollen diese beiden Spiele nutzen, um zu schauen, auf welchem Leistungsniveau wir uns im Vergleich mit solch starken Gegner bewegen. Auf dem Weg zur EM im nächsten Sommer ist das der nächste Schritt für unsere Mannschaft. Dazu gehört auch, dass wir auf diesem hohen Niveau unsere Abläufe weiter verbessern und dem ein oder anderen Spieler die Chance geben möchten, sich zu zeigen und zu beweisen", so di Salvo in einer Pressemitteilung des DFB.