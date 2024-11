DFB-Absage: Paul Wanner ist ein Vorbild für alle Jugendspieler! Ein Kommentar

Paul Wanner sollte zum DFB eingeladen werden - schlug die Einladung jedoch aus. Damit beweist die Leihgabe des FC Bayern München Weitsicht und Klarheit und ist ein Vorbild für andere Teenager. Ein Kommentar.

Von Kai Esser

So schnell wie möglich so hoch wie möglich hinaus.

Das scheint bei vielen Fußballern das Motto zu sein. Die Liste der "neuen Messis", während die Karriere vom "alten" Lionel Messi noch gar nicht zu Ende ist, ist lang.

Als "Supertalent" gelabelte Fußballer wollen meistens schon im Teenager-Alter alles erreicht haben. Bundesliga, Champions League, Nationalmannschaft.

So ein "Supertalent" ist auch Paul Wanner. Die Leihgabe des FC Bayern München an den 1. FC Heidenheim ist an der Brenz absoluter Leistungsträger mit seinen erst gerade mal 18 Jahren.

In 13 Pflichtspielen traf er fünf Mal in drei verschiedenen Wettbewerben, dazu legte er zwei Treffer auf. Der zweitjüngste Bundesliga-Spieler der Historie wurde kürzlich auch zum jüngsten Bundesliga-Elfmetertorschützen der Historie. Das alleine zeigt, welche Verantwortung und welchen Stellenwert Wanner in der Mannschaft von Frank Schmidt genießt.

Wertschätzung wollte ihm auch Bundestrainer Julian Nagelsmann mit einer Nominierung entgegenbringen. Der gebürtige Vorarlberger schlug jedoch aus. Im Gegensatz zu Bernd Leno, der im Oktober absagte, weil ihm keine Spielzeit eingeräumt wurde, sagte Wanner ab, weil er lieber der U21 helfen will.

So eine klare Einschätzung von einem jungen Mann, der gerade erst legal Fruchtlikör erwerben darf, kann man gar nicht hoch genug bewerten. Wanner ist ein Vorbild für alle jungen Top-Talente!