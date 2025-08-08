Paris Saint-Germain und Tottenham Hotspur treffen UEFA Super Cup aufeinander. Hier läuft die Partie zwischen dem Meister und dem Champions-League-Sieger und dem Gewinner der Europa League live im TV, Livestream und Liveticker.

Wo gibt es einen Liveticker zum Spiel zwischen PSG und den Spurs?

Die neue Saison steht schon wieder in den Startlöchern. Exakt einen Monat nach dem Klub-WM-Finale muss Paris Saint-Germain schon wieder in einem großen europäischen Pflichtspiel ran.

Im Rahmen des UEFA Super Cups geht es gegen Tottenham Hotspur.

PSG hat in der abgelaufenen Champions-League-Saison viele überrascht und so manche verzaubert. Nach dem Abgang von Kylian Mbappé hat sich ein Team gefunden, das endlich auch als solches auftreten kann.

Ousmane Dembélé, Desirée Doué, Nuno Mendes und Co. wurden von Runde zu Runde stärker und fegten im Finale Inter Mailand mit 5:0 vom Platz.

Nach dem Sieg bei der Champions League, deutete alles darauf hin, als würden die Pariser bei der Klub-WM direkt nachlegen. Im Finale gegen einen sehr effektiven FC Chelsea gab es hier jedoch eine 0:3-Pleite.