UEFA SUPER CUP: AM 13. AUGUST LIVE auf Pro7, AUF JOYN UND IM RAN-STREAM
UEFA Super Cup heute live: PSG vs. Tottenham Hotspur - Übertragung im TV, im Livestream und Liveticker
- Aktualisiert: 13.08.2025
- 11:52 Uhr
- ran.de
Paris Saint-Germain und Tottenham Hotspur treffen UEFA Super Cup aufeinander. Hier läuft die Partie zwischen dem Meister und dem Champions-League-Sieger und dem Gewinner der Europa League live im TV, Livestream und Liveticker.
Inhalt
- Paris Saint-Germain vs. Tottenham Hotspur: Wann ist Anstoß beim UEFA Super Cup?
- UEFA Super Cup live: Läuft PSG vs. Tottenham im Free-TV?
- Läuft der UEFA Super Cup im Pay-TV?
- Paris Saint-Germain vs. Tottenham Hotspur: Gibt es zum Super Cup einen Livestream?
- Wo gibt es einen Liveticker zum Spiel zwischen PSG und den Spurs?
- PSG vs. Tottenham Hotspur: Übersicht zum UEFA Super Cup
Die neue Saison steht schon wieder in den Startlöchern. Exakt einen Monat nach dem Klub-WM-Finale muss Paris Saint-Germain schon wieder in einem großen europäischen Pflichtspiel ran.
Im Rahmen des UEFA Super Cups geht es gegen Tottenham Hotspur.
PSG hat in der abgelaufenen Champions-League-Saison viele überrascht und so manche verzaubert. Nach dem Abgang von Kylian Mbappé hat sich ein Team gefunden, das endlich auch als solches auftreten kann.
Ousmane Dembélé, Desirée Doué, Nuno Mendes und Co. wurden von Runde zu Runde stärker und fegten im Finale Inter Mailand mit 5:0 vom Platz.
Nach dem Sieg bei der Champions League, deutete alles darauf hin, als würden die Pariser bei der Klub-WM direkt nachlegen. Im Finale gegen einen sehr effektiven FC Chelsea gab es hier jedoch eine 0:3-Pleite.
2. Bundesliga pur: Alle Zweitliga-Highlights - jetzt kostenlos streamen
Nun gilt es, sich für die Chelsea-Pleite zu rehabilitieren und sich die europäische Krone nochmal aufzusetzen.
- Franz Beckenbauer Supercup live auf Sat.1, ran.de und im Joyn-Livestream
- Alle News zur Champions League
Gegner Tottenham Hotspur hat eine eigentlich katastrophale Spielzeit durch den Erfolg in der Europa League mehr als nur gerettet. Durch den 1:0-Finalerfolg gegen Manchester United gewannen sie nicht nur einen wichtigen Titel, sondern konnten sich auch für die kommende Champions-League-Saison und eben den UEFA Super Cup qualifizieren.
Das Abschneiden in der Liga war mit Rang 17 hingegen geradezu katastrophal. Zwar trennten die Spurs komfortable 13 Punkte, aber nur ein Platz von der Abstiegszone.
Selbstredend geht Tottenham nach der überaus unrunden Saison als klarer Underdog in den UEFA Super Cup. Allerdings hätte ja auch kaum jemand mit einem Chelsea-Sieg beider Klub-WM gerechnet.
Das Wichtigste in Kürze
Externer Inhalt
Paris Saint-Germain vs. Tottenham Hotspur: Wann ist Anstoß beim UEFA Super Cup?
- Spiel: Paris Saint-Germain vs. Tottenham Hotspur
- Wettbewerb: UEFA Super Cup
- Datum: 13. August 2025
- Uhrzeit: 21:00 Uhr
- Austragungsort: Bluenergy Stadium (Udine)
UEFA Super Cup live: Läuft PSG vs. Tottenham im Free-TV?
Nein. Aus lizenzrechtlichen Gründen kann ProSieben den UEFA Super Cup nun doch nicht wie ursprünglich geplant zeigen.
Läuft der UEFA Super Cup im Pay-TV?
Ja. Das Duell zwischen PSG und Tottenham läuft nun exklusiv bei DAZN. Um den Sender auf euren Fernsehgeräten zu bekommen, braucht ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement.
Paris Saint-Germain vs. Tottenham Hotspur: Gibt es zum Super Cup einen Livestream?
Natürlich wird der UEFA Super Cup auch im Livestream übertragen. Die Partie kann bei DAZN gestreamt werden - auch hierführ muss man vorher ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Wo gibt es einen Liveticker zum Spiel zwischen PSG und den Spurs?
Einen Liveticker zum UEFA Super Cup gibt es entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
PSG vs. Tottenham Hotspur: Übersicht zum UEFA Super Cup
- Paarung: Paris Saint-Germain vs. Tottenham Hotspur
- Datum und Uhrzeit: 13. August 2025, 21:00 Uhr
- Trainer: Luis Enrique (PSG), Thomas Frank (Tottenham)
- Pay-TV: DAZN
- Livestream: DAZN
- Liveticker: ran.de, ran-App