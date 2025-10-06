Anzeige
Deutschland vs. Luxemburg heute live: WM-Qualifikation im Free-TV, Stream und Liveticker – Die Aufstellungen sind da

  • Aktualisiert: 10.10.2025
  • 19:33 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft steht in der WM-Qualifikation unter Druck. Hier läuft die Partie gegen Luxemburg im Free-TV und Livestream.

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 startete für die deutsche Nationalmannschaft schlecht. Anfang September verlor die DFB-Elf gegen die Slowakei mit 0:2.

Auch beim daraufolgenden 3:1-Sieg gegen Nordirland überzeugte die Mannschaft von Julian Nagelsmann nur phasenweise.

07.09.2025, xrekx, Fussball WM-Qualifikation 2026, Deutschland - Nordirland v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 1:0 durch Serge Gnabry (Deutsche Fussball Nationalmannschaf...

Gegen Luxemburg soll nun ein klarer Erfolg her, um nicht noch tiefer in eine Krise zu rutschen. Zumal die direkte WM-Qualifikation bei einem Punktverlust in weite Ferne rücken könnte.

Trotz aller Probleme geht Deutschland natürlich als klarer Favorit in die Partie gegen Luxemburg. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Das Wichtigste in Kürze

+++ Update, 10.10. 19.25 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Deutschland: Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Goretzka, Pavlovic - Adeyemi, Gnabry, Wirtz - Woltemade

Luxemburg: Moris - Jans, Mahmutovic, Korac, Carlson - Olesen, Martins - Cruz, Barreiro, Bohnert - Dardari

Deutschland vs. Luxemburg live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das WM-Qualifikations-Match?

  • Spiel: Deutschland vs. Luxemburg
  • Wettbewerb: WM-Qualifikation (3. Spieltag in Gruppe A)
  • Datum: 10. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: PreZero Arena (Hoffenheim)
WM-Qualifikation live: Läuft Deutschland - Luxemburg im Free-TV?

Ja, die Partie Deutschland gegen Luxemburg läuft live im Free-TV. Die ARD, das ZDF und RTL teilen sich die Rechte an den deutschen Quali-Spielen.

Das Match gegen Luxemburg wird von der ARD im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Übertragung beginnt 30 Minuten vor dem Anpfiff um 20:15 Uhr.

Die ARD zeigt die Partie Deutschland - Luxemburg auch live im Stream. Dieser ist unter Sportschau.de, der ARD-Mediathek und auf Joyn ab 20:15 Uhr kostenlos abrufbar.

WM-Qualifikation: Wo gibt's einen Ticker zum Deutschland-Spiel gegen Luxemburg?

Einen Ticker zu Deutschland - Luxemburg gibt es wie üblich auf ran.de.

Deutschland vs. Luxemburg: Alle Informationen zur Übertragung der WM-Qualifikation

