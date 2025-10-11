Anzeige
WM-QUALIFIKATION live auf joyn

FC Bayern: Michael Olise heftig in der Kritik! Einsatz für Frankreich in der WM-Qualifikation "unzureichend"?

  • Aktualisiert: 13.10.2025
  • 17:27 Uhr
  • ran

Die französische Nationalmannschaft schlägt Aserbaidschan und bleibt auf WM-Kurs, die Vorstellung des Offensivspielers des FC Bayern München sorgt in Frankreich aber für Kritik.

Frankreich bezwang Aserbaidschan am Freitag mit 4:0 und liegt mit neun Punkten aus drei Spielen voll auf Kurs, um sich für die WM in den USA, Mexiko und Kanada im kommenden Jahr zu qualifizieren.

Trotzdem gab es im Nachbarland am Auftritt der "Equipe Tricolore" einige Kritik, vor allem FC-Bayern-Star Michael Olise musste einige schlechte Bewertungen einstecken.

Olises Leistung sei "unzureichend" gewesen, seine Einstellung teilweise "nonchalant", urteilte die Zeitung "L’Equipe".

"Auf der rechten Seite im 4-4-2-Systems positioniert, zeigte er nicht seine gewohnte Energie. Auch unterliefen ihm einige Fehlpässe und er zeigte sich manchmal selbstgefällig", schrieb die Zeitung weiter und vergab lediglich drei von zehn Sternen.

Anzeige
Anzeige

Frankreich: Deschamps wechselt Olise aus

Einen "bitteren Nachgeschmack" habe Olises Leistung hinterlassen, urteilte auch "Le Parisien". Der 24-Jährige habe zwar einige gute Aktionen gehabt, aber nicht wie erhofft das Tempo auf seiner Außenbahn bestimmen können.

Auch Nationaltrainer Didier Deschamps scheint nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Auftritt Olises gewesen zu sein. Er wechselte den Offensivspieler 20 Minuten vor dem Ende aus.

Anzeige
Mehr News und Videos
Mark Bellingham
News

"Absolute Schande!" Heftige Kritik gegen Papa Bellingham

  • 13.10.2025
  • 18:29 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation heute live: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 13.10.2025
  • 18:09 Uhr
Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

Kommentar: Vorsicht vor einem erneuten Ausrutscher

  • 13.10.2025
  • 18:01 Uhr
imago images 1067578771
News

25 Jahre und länger – diese Teams wollen ihre WM-Durststrecke beenden

  • 13.10.2025
  • 17:05 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann
News

Nordirland vs. Deutschland heute live: WM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und im Liveticker

  • 13.10.2025
  • 16:48 Uhr
Berke Özer im Trikot von OSC Lille
News

"Inakzeptabel": Türkei-Keeper unerlaubt abgereist

  • 13.10.2025
  • 12:46 Uhr
07.09.2025, xrekx, Fussball WM-Qualifikation 2026, Deutschland - Nordirland v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 1:0 durch Serge Gnabry (Deutsche Fussball Nationalmannschaf...
News

Spannung pur in Deutschland-Gruppe: Was zählt bei Punktgleichstand?

  • 13.10.2025
  • 10:50 Uhr
Woltemade
News

Nordirland-Ikone: So kann Deutschland geschlagen werden

  • 13.10.2025
  • 09:42 Uhr
Schon das Hinspiel war hart umkämpft
News

Sensationssieg gegen Tschechien: WM-Traum der Färöer lebt

  • 12.10.2025
  • 20:26 Uhr
251011 Erling Braut Haaland and Alexander Sorloth of Norway celebrate after scoring 4-0 during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball Qualifier football match between Norway and Israel...
News

Norwegen feiert Haaland: "Hattrick-Held" auf dem Weg zur WM

  • 12.10.2025
  • 13:48 Uhr