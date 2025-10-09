Anzeige
NATIONALMANNSCHAFT

DFB-Team: Thomas Müller Co-Trainer? Bayern-Legende "auf jeden Fall" ein Kandidat für Julian Nagelsmann

  • Aktualisiert: 09.10.2025
  • 21:02 Uhr
  • SID

Thomas Müller erlebt bei den Vancouver Whitecaps den Spätherbst seiner Fußballer-Karriere, seine Zukunft könnte laut Bundestrainer Julian Nagelsmann an der Seitenlinie liegen.

Womöglich sogar neben ihm. Müller sei "auf jeden Fall ein Kandidat, der so ein Amt ausüben könnte", sagte Nagelsmann am Donnerstag in Sinsheim auf die Frage, ob sein früherer Schützling beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft das Zeug zu seinem Assistenten habe.

Allerdings habe Müller in Kanada "noch Vertrag bis zum Winter 2026" - schon bei der WM im kommenden Jahr komme Müller daher für die Position noch nicht infrage.

Anzeige
Anzeige
NAGELSMANN Julian Trainer Team Deutschland WM Qualifikation Spiel Deutschland - Nord Irland 3 : 1 am 07.09.2025 in Koeln DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QU...

WM-Quali live auf Joyn: Deutschland vs. Luxemburg - Freitag, 20:15 Uhr

Das WM-Quali-Spiel des DFB-Team live auf Joyn verfolgen.

Anzeige

"Der Trainer wird nicht so begeistert sein, wenn der Thomas sagt: 'Ja, ich komme erst zwei oder drei Wochen später, weil ich noch Co-Trainer sein will."

Aber, ergänzte Nagelsmann: "Was jetzt nicht ist, kann in Zukunft irgendwann werden." Müller habe sogar "das Zeug zum Cheftrainer". Derzeit jedoch genieße er noch seine Zeit auf dem Rasen, habe er nach "ein paar" Gesprächen mit dem 36-Jährigen herausgehört, "er findet das gerade sehr, sehr gut in Vancouver, spielt ja auch gut, schießt viele Tore, hat viele Assists. Und versucht, da den Fußball voranzubringen."

Das, ergänzte der Bundestrainer, mache Müller "ganz gut - und ich glaube, er möchte es auch über die WM hinaus machen. Deswegen, da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, wird er für diesen Sommer kein Amt als Co-Trainer übernehmen - weder bei mir, noch bei irgendeinem anderen Trainer."

Weitere Inhalte
966458608
News

Holt Nagelsmann Manuel Neuer zurück in die Nationalmannschaft?

  • 09.10.2025
  • 20:52 Uhr
Nagelsmann und Babbel
News

Babbel: "Die Nominierungen wirkten zuletzt etwas konfus"

  • 09.10.2025
  • 18:20 Uhr
imago images 1067544218
News

WM-Prüfung: Wie Nagelsmann Lösungen sucht

  • 09.10.2025
  • 16:37 Uhr
imago images 1066062078
News

Nicht Luxemburg - "wir sind der Außenseiter in Europa"

  • 09.10.2025
  • 16:36 Uhr
Cologne, RheinEnergieStadion, 07.09.2025: Florian Wirtz of Germany (R) celebrates scoring the 3:1 goal with team during the World Cup Qualifiers Germany vs Northern Ireland. *** Cologne, RheinEnerg...
News

Deutschland vs. Luxemburg live: WM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Ticker

  • 09.10.2025
  • 16:00 Uhr
imago images 1067519812
News

Gute Nachrichten von Woltemade

  • 09.10.2025
  • 12:14 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 08.10.2025
  • 15:38 Uhr
Kommt mit Verspätung an: Nick Woltemade
News

Woltemade reist an, auch Schade kommt

  • 07.10.2025
  • 19:50 Uhr
Steht in der Kritik: Memphis Depay
News

Kurioser Grund: Depay verpasst Flug zur Nationalelf

  • 07.10.2025
  • 13:34 Uhr
Nagelsmann
News

DFB-Team: Nagelsmann nominiert Debütant nach – Baumann fällt aus

  • 06.10.2025
  • 19:39 Uhr