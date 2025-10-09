Allerdings habe Müller in Kanada "noch Vertrag bis zum Winter 2026" - schon bei der WM im kommenden Jahr komme Müller daher für die Position noch nicht infrage.

Womöglich sogar neben ihm. Müller sei "auf jeden Fall ein Kandidat, der so ein Amt ausüben könnte", sagte Nagelsmann am Donnerstag in Sinsheim auf die Frage, ob sein früherer Schützling beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft das Zeug zu seinem Assistenten habe.

Thomas Müller erlebt bei den Vancouver Whitecaps den Spätherbst seiner Fußballer-Karriere, seine Zukunft könnte laut Bundestrainer Julian Nagelsmann an der Seitenlinie liegen.

"Der Trainer wird nicht so begeistert sein, wenn der Thomas sagt: 'Ja, ich komme erst zwei oder drei Wochen später, weil ich noch Co-Trainer sein will."

Aber, ergänzte Nagelsmann: "Was jetzt nicht ist, kann in Zukunft irgendwann werden." Müller habe sogar "das Zeug zum Cheftrainer". Derzeit jedoch genieße er noch seine Zeit auf dem Rasen, habe er nach "ein paar" Gesprächen mit dem 36-Jährigen herausgehört, "er findet das gerade sehr, sehr gut in Vancouver, spielt ja auch gut, schießt viele Tore, hat viele Assists. Und versucht, da den Fußball voranzubringen."

Das, ergänzte der Bundestrainer, mache Müller "ganz gut - und ich glaube, er möchte es auch über die WM hinaus machen. Deswegen, da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, wird er für diesen Sommer kein Amt als Co-Trainer übernehmen - weder bei mir, noch bei irgendeinem anderen Trainer."